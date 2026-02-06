El Banco Sabadell registra un beneficio a la baja en 2025, afectado por la OPA fallida del BBVA

El banco español Sabadell anunció el viernes que su beneficio neto se redujo un 2,8% en 2025, debido principalmente a los efectos de la OPA hostil que lanzó BBVA sobre el grupo, y que fracasó el pasado octubre.

Los múltiples giros de este megaproyecto, que ni el gobierno español de izquierdas ni la dirección del Sabadell apoyaban, «han moderado el crecimiento interanual» de la entidad, reconoció el Sabadell en el documento financiero de presentación de sus resultados, publicado este viernes por el supervisor bursátil español (CNMV).

El cuarto banco de España por capitalización afirma haber obtenido un «beneficio neto atribuido de 1.775 millones de euros en el ejercicio 2025 (-2,8% interanual)».

La entidad afirma, sin embargo, «confirmar las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027 y anunciar un ambicioso programa de recompra de acciones» por 800 millones de euros, indicó en un comunicado César González-Bueno, quien será relevado en el puesto de consejero delegado por Marc Armengol, según anunció la entidad la noche del jueves.

El banco fundado en 1881 cerca de Barcelona, que afirma tener alrededor de 11,5 millones de clientes y cerca de 19.000 empleados, asegura haber conseguido una «recuperación del impulso comercial tras la OPA» hostil lanzada por el BBVA.

Después de varios meses de tensión, la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell fracasó a mediados de octubre, poniendo fin a este mega-proyecto lanzado en mayo de 2024 y que no contaba con el apoyo del gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, que temía una reducción de la competencia.

El gigante bancario español Santander tampoco veía con buenos ojos el nacimiento de un competidor de gran tamaño, por lo que compró en verano TSB, filial británica de Sabadell, por 3.100 millones de euros, con la intención, entre otros motivos, de hacer la OPA de BBVA menos atractiva para los accionistas.

A raíz del fracaso de la operación, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, expresó su «gran satisfacción» al constatar que el banco «podrá continuar en solitario».

