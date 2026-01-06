El bar incendiado tenía capacidad para 100 personas en subsuelo y 100 en terraza cubierta

Ginebra, 6 ene (EFE).- El bar ¨Le Constellation¨ tenía capacidad para cien personas en el subsuelo, donde se desarrollaba la fiesta de Nochevieja cuando empezó a incendiarse, y otros cien en la terraza cubierta, pero se desconoce si en el momento de la tragedia había superado esa capacidad, dijeron hoy las autoridades municipales.

Numerosos testigos han indicado que cuando se declaró el incendio afuera había una muy larga cola de jóvenes esperando para ingresar al local, donde 40 personas murieron en esa noche trágica, que ademá dejó 116 heridos, unos ochenta de ellos de gravedad. EFE

