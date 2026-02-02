El Barcelona ecuatoriano ficha al argentino Lugo para Libertadores y torneos en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 2 feb (EFE).- El club ecuatoriano Barcelona confirmó este lunes que fichó al centrocampista argentino Matías Lugo como refuerzo con miras a la próxima Copa Libertadores, la Liga Pro y la Copa Ecuador 2026.

«La espera terminó: Matías Lugo es amarillo», señaló Barcelona en X sobre una fotografía de la camiseta con el número 32 que portará el jugador y con un video que recoge varias jugadas importantes del centrocampista.

Lugo, de 24 años, militó recientemente en la Liga chilena con el O’Higgins, pero su pase proviene del Argentinos Juniors, rival de Barcelona desde el próximo 18 de febrero por la fase previa dos de la Libertadores.

El nuevo centrocampista del cuadro guayaquileño debutó en el Argentinos Juniors en el año 2021; fue cedido, al año siguiente, al Estudiantes de Buenos Aires, con el que disputó 65 partidos hasta la temporada 2024 y en 2025 fichó por el O’Higgins.

Aunque recién se oficializó la contratación, Lugo venía entrenándose desde la semana pasada junto a sus compatriotas, los también centrocampistas Milton Céliz, Tomás Martínez, el atacante Darío Benedetto; el defensa paraguayo Javier Báez y el atacante uruguayo Sergio Núñez.

El entrenador del equipo para este año, el venezolano César Farías, ratificó de la temporada pasada al portero venezolano José Contreras y al centrocampista brasileño Leonai Souza.

Barcelona recibirá el próximo 18 de febrero, en su estadio Monumental, al Argentinos Juniors y el 25 de febrero devolverá la visita al cuadro argentino en procura del billete a la tercera fase previa de la Libertadores, mientras que tres días después comenzará la Liga Pro y posteriormente la Copa Ecuador. EFE

