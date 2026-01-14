El barril de Brent sigue al alza y supera los 66 dólares ante inquietudes sobre Irán

Londres, 14 ene (EFE).- El barril del crudo Brent para entrega en marzo volvió a subir hoy, un 1,61 %, hasta superar los 66 dólares y colocarse al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros Londres en 66,52, ante renovados temores en el mercado por posibles interrupciones en el suministro proveniente de Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,06 dólares por barril en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 65,46 dólares.

El precio alcanzado hoy es el más alto que se registra desde el pasado 23 de noviembre, mientras que el barril de Texas se encuentra en esta ocasión bastante por debajo del Brent, y a esta hora supera apenas los 60 dólares.

El Brent reaccionó al alza impulsado por el temor de los inversores ante posibles interrupciones en el suministro de crudo en Irán, uno de los mayores productores de crudo de la OPEP, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, repitiera sus amenazas de intervenir en el país para poner fin a la represión de las protestas de los últimos días.

Además, Trump extendió sus amenazas a los países que comercien con Irán, que podrían ser castigados con aranceles unilaterales del 25 %.

Además de Irán, los inversores también siguen de cerca el aumento de las tensiones en la guerra de Ucrania y la situación candente sobre Groenlandia, donde las posturas entre EEUU y los países europeos parecen cada vez más alejadas y la perspectiva de una toma por la fuerza del territorio groenlandés parece cada vez más probable. EFE

