El barrio chino más grande de Japón celebra un Año Nuevo lunar entre tensiones bilaterales

Pilar Bernal Zamora

Yokohama (Japón), 17 feb (EFE).- El mayor barrio chino de Japón se engalanó este martes para celebrar un Año Nuevo lunar marcado por las tensiones entre Tokio y Pekín a causa de Taiwán, a las que expertos no ven un fin en el horizonte y que han derivado en una caída del número de turistas del gigante asiático.

El estruendo de los petardos inauguró la jornada en el barrio chino de Yokohama, donde dragones y leones rojos y amarillos tomaron las calles entre el olor a pólvora. Al ritmo de los tambores, las marionetas gigantes realizaron el tradicional ‘Cai Qing’, ritual en el que los animales recogen hojas colgadas frente a los comercios como símbolo de prosperidad.

Entre farolillos y dragones

Lleno de farolillos rojos y puestos callejeros, el barrio chino de Yokohama celebra su 40 edición del Festival de Primavera entre un colorido ambiente que en nada deja entrever la tensión reinante entre Tokio y Pekín.

«Me siento un poco más cerca de casa», explicó a EFE una joven de 24 años de origen chino que disfrutaba del espectáculo junto a su hermana, que pidió el anonimato.

«El ambiente es increíble. Es de mis fiestas favoritas», describió Denli, un niño de 10 años que, junto a la multitudinaria familia, no perdió detalle del espectáculo callejero.

Al lento ritmo de los dragones y leones, cientos de personas avanzaban por la avenida principal del barrio en lo que para muchos es ya una cita imperdible. «Las calles nos recuerdan a nuestra ciudad de origen. Es emocionante ver tanta gente», relató a EFE Ray, un hombre de 43 años nacido en Pekín que ahora vive en Tokio junto con su mujer, Teki.

Las tensiones como telón de fondo

El festivo estuvo marcado, no obstante, por el descenso de visitantes chinos en Japón en plena tensión bilateral.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, desató la ira de Pekín al afirmar el pasado noviembre que un eventual uso de la fuerza por parte de China sobre Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

«Taiwán es una cuestión tan central para el Partido Comunista que cualquier gesto de cualquier país sobre el estatus de la isla se considera provocador y exige una respuesta contundente», afirmó a EFE Benoit Hardy-Chartrand, profesor del Instituto de Estudios Asiáticos Contemporáneos de Japón (ICAS).

El experto en política extranjera china pronosticó además unas «relaciones tensas en el futuro previsible».

Entre otras medidas, Pekín respondió restringiendo las exportaciones de minerales críticos y desincentivando el turismo hacia Japón, donde los chinos están entre los grupos de turistas más numerosos.

En este contexto, los viajes desde China han registrado una fuerte caída y durante los primeros siete días del ‘chunyun’, periodo de desplazamientos masivos por el Año Nuevo chino, al menos 58 rutas entre China y Japón fueron canceladas, según datos del proveedor DAST citados por el medio financiero Yicai.

Mientras tanto, Corea del Sur y varios destinos del Sudeste Asiático han absorbido parte del flujo turístico tradicionalmente dirigido a Japón. EFE

