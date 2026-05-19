El BCE advierte de que riesgo soberano de los bancos puede aumentar en escenario adverso

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Fráncfort (Alemania), 19 may (EFE).- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, advirtió este martes de que el riesgo soberano de los bancos puede aumentar en un escenario adverso.

Buch consideró en una conferencia en Fráncfort que «claramente, los riesgos han aumentado, los riesgos geopolíticos se han materializado y pesan en las perspectivas de crecimiento».

«Los efectos completos de los impactos recientes en la calidad del crédito se materializarán sólo con el tiempo, añadió Buch en una conferencia sobre integración financiera europea organizada por AFME (Asociacióón para los Mercados Financieros en Europa).

«La capacidad fiscal se vuelve más limitada. En un escenario adverso, esto podría fortalecer el vínculo entre los bancos y los soberanos», dijo Buch.

La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE consideró que las tenencias de bonos soberanos por parte de los bancos de la zona del euro en relación con su capital han bajado, lo que refleja una capitalización más fuerte, pero siguen siendo considerables, lo que puede exponer a los bancos a movimientos adversos en los mercados de bonos soberanos especialmente si las exposiciones están muy concentradas.

«Para mitigar estos riesgos, los bancos necesitan tener colchones de liquidez diversificados y planes de contingencia para gestionar presiones de liquidez repentinas», según Buch.

La rentabilidad de los bonos soberanos ha subido los últimos días a máximos desde hace años, incluso décadas, tras las ventas masivas de bonos desde que E e Israel atacaron a Irán.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha subido hasta el 4,6 %, máximo desde hace un año.

La rentabilidad del Bund alemán a diez años se ha acercado al 3,20 % y la del gilt británico ha llegado al 5,15 %.

«Estas rentabilidades no se han observado desde hace 15 ó 20 años», comenta el estratega de Renta Fija de UniCredit Luca Cazzulani.

Al principio de la guerra en Irán las ventas se concentraron en los bonos con vencimientos a corto plazo pero la semana pasada las ventas masivas fueron más generalizadas.

La subida de la rentabilidad de los bonos a diez años refleja un cambio en las expectativas de la política monetaria, no sólo en la zona del euro, también en EE.UU. y en el Reino Unido, según Cazzulani.

Los mercados prevén que los bancos centrales subirán sus tipos de interés para frenar la inflación como consecuencia del encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Además, el cierre prolongado del estrecho de Ormuz puede exacerbar las presiones inflacionistas y la evolución de la situación es muy incierta, considera el estratega de renta fija de UniCredit.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el lunes en París que siempre se preocupa, ese es su trabajo, al ser preguntada si le preocupaba una venta masiva en los mercados globales de bonos.

Lagarde hizo estas declaraciones al margen de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7 en París en la que participa. EFE

aia/Rcf