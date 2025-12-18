El BCE eleva las previsiones de crecimiento e inflación y mantiene sin cambios sus tasas

El Banco Central Europeo (BCE) revisó este jueves al alza sus previsiones de crecimiento e inflación para la zona euro en 2026, y mantuvo sin cambios su tasa directriz de interés, alegando que el alza de precios se mantiene cerca del 2%.

El instituto emisor con sede en la ciudad alemana de Fráncfort elevó dos décimas, a 1,2%, su previsión de crecimiento económico para los 20 países de la moneda común en 2026.

Para 2027 y 2028 espera una expansión del 1,4%.

«Se estima que el crecimiento de la economía será más vigoroso que el previsto en las proyecciones de septiembre, impulsado especialmente por la demanda interna», comentó la institución en un comunicado, tras su reunión de política monetaria.

Del lado de la inflación, elevó dos décimas su previsión para el año próximo, a 1,9%, y rebajó una décima la proyección de 2027, a 1,8%.

Para 2028 pronostica una inflación del 2%, su objetivo a medio plazo.

Al mismo tiempo, el BCE mantuvo sin cambios sus principales tipos de interés, ya que la evaluación actualizada del colegio de gobernadores «sigue confirmando que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo».

De esta forma, los tipos de la facilidad de depósito, las operaciones principales de financiación y la facilidad marginal de crédito se mantienen sin variación en el 2%, el 2,15% y el 2,40%, respectivamente.

La inflación en la zona euro se mantuvo estable en noviembre, en un 2,1% interanual, según indicó este miércoles la oficina europea de estadísticas Eurostat.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que la agitación en las fronteras de Europa, así como los efectos de las tensiones comerciales, hacen imposible emitir orientaciones sobre el futuro.

«Hay algo que no cambió mucho y que, incluso, puede haber empeorado: la incertidumbre», dijo en una conferencia de prensa para presentar la decisión sobre los tipos de interés y las previsiones de crecimiento mejoradas.

«Con el grado de incertidumbre al que nos enfrentamos, simplemente no podemos ofrecer orientación futura», destacó.

