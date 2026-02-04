El BCE mantendrá los tipos de interés en el 2 % por quinta vez, según expertos

4 minutos

Fráncfort (Alemania), 4 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá este jueves los tipos de interés en el 2 % por quinta vez consecutiva pese a que la inflación pueda caer más en la eurozona y que el crecimiento ha sido más fuerte de lo que se esperaba.

Los mercados y analistas coinciden en que el Consejo de Gobierno dejará los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 %.

«Con la inflación en términos generales dentro del objetivo, el crecimiento cercano a la tendencia y los mercados laborales aún sólidos, el BCE tiene pocos motivos para ajustar su política en este momento», comentó el gestor de carteras en Pimco Konstantin Veit.

La economía de la zona del euro resiste, pero no da señales claras de aceleración a comienzos de 2026.

La inflación de la eurozona se redujo tres décimas en el mes de enero, hasta una tasa interanual del 1,7 %, frente al 2 % del mes anterior, debido principalmente a la caída en los precios de la energía.

La inflación general se modera pero en el sector servicios se mantiene, por lo que el BCE preferirá esperar y se dejará las opciones abiertas para actuar en los próximos meses.

Los precios de la energía bajaron en enero un 4,1 % interanual, pero los de los alimentos frescos subieron un 4,4 % y los de los servicios aumentaron un 3,2 %.

El BCE mantendrá sus tipos de interés en el 2 % porque la inflación subyacente supera el 2 % y el crecimiento es decente, según Société Générale.

La subyacente, que excluye del cálculo los componentes más volátiles como energía y alimentos, alcohol y tabaco, bajó en enero hasta el 2,2 % interanual (2,3 % en diciembre de 2025).

El miembro del equipo de Inversión de los fondos de Renta Fija de A&G Global Investors Ignacio Lena destaca que la primera reunión del año del BCE se perfila como «un encuentro de transición».

El Consejo de Gobierno reafirmará un enfoque prudente, dependiente de los datos y que las decisiones se tomarán reunión a reunión, añade Lena.

Existen el riesgo de que la inflación de la zona del euro caiga por debajo del 2 %, que es el objetivo del BCE, debido a la apreciación del euro y la entrada de productos baratos de China.

«La reciente fortaleza del euro y la cotización del crudo, estabilizada en la zona de 65 dólares por barril, está favoreciendo la presión a la baja de las tensiones inflacionistas», considera el responsable de Renta Fija, Mixtos y Fondos de Fondos de Santalucía Asset Management, Luis Merino.

Para este año el mercado no pone en precio ningún recorte de tipos, pero «si continúan estas tendencias es posible que, tras una larga pausa, el próximo movimiento en un futuro sea a la baja en lugar de al alza, lo que sigue dando soporte a los mercados de renta fija en la zona euro», añadió Merino.

También podría acaparar la atención en la reunión la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) por su repercusión en el dólar y en la independencia de la entidad.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, podría intentar frenar la apreciación del euro con una intervención en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, según los analistas de Rabobank.

El responsable de análisis de deuda soberana de mercados desarrollados de MFS Investment Management Peter Goves, destaca que «los movimientos en el mercado de divisas probablemente cobren protagonismo en la rueda de prensa».

No obstante, Goves considera que, «en términos de tipo de cambio efectivo, el euro no se ha apreciado tanto».

Goves también ve probable que «los tipos se mantengan sin cambios durante el resto del año, a menos que surja una nueva crisis». EFE

