El beneficio neto de Ecopetrol se desploma un 33,2 % en el primer semestre de 2025

3 minutos

Bogotá, 12 ago (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol tuvo un beneficio neto de 4,9 billones de pesos (unos 1.220 millones de dólares) en el primer semestre de 2025, lo que representa una caída del 33,2 % frente al mismo periodo del año pasado y su peor resultado desde 2021, informó este martes la compañía.

En el negocio de hidrocarburos, la mayor empresa de Colombia destacó un aumento histórico en la producción, que alcanzó los 751.000 barriles diarios, el nivel más alto en los últimos diez años.

«Las eficiencias han ayudado a contrarrestar las condiciones complejas de contexto global y las situaciones de entorno que afectan nuestros resultados», señaló en una rueda de prensa el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

El funcionario explicó que estos resultados semestrales fueron impactados por la caída de doce dólares por barril en el precio del crudo Brent, debido en parte a la incertidumbre global por los aranceles de Estados Unidos y a una demanda menor a la prevista.

Según la compañía, sin este descenso en los precios del crudo las ganancias habrían sido superiores en 1,4 billones de pesos.

En el plano local, las utilidades también se vieron afectadas por el aumento de bloqueos en los campos y la implementación de nuevos impuestos.

Ecopetrol acumula varios periodos de caídas consecutivas. En 2024 obtuvo utilidades por 14,9 billones de pesos, un 21,7 % menos que en 2023, cuando sumaron 19,1 billones. En 2022, su mejor año, registró 33,4 billones.

Finanzas «sólidas»

En el segundo trimestre, de abril a junio, los ingresos de la compañía alcanzaron los 29,7 billones de pesos y el beneficio neto fue de 1,8 billones, un 46,4 % menos que los 3,3 billones del mismo periodo de 2024.

En el acumulado semestral, los ingresos fueron de 61 billones de pesos, un 4,5 % menos que los 63,9 billones de un año antes. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) sumó 24,4 billones, con un margen del 40 %, lo que representa una baja del 13,8 % frente a los 28,2 billones de hace un año.

No obstante, Ecopetrol sostuvo -en un comunicado- que las cifras confirman la «sólida posición financiera» de la empresa y destacó que, al cierre de junio, la caja se situó en 13,1 billones de pesos, con un flujo libre positivo de 3,1 billones.

Roa también informó que las inversiones en el primer semestre totalizaron 2.852 millones de dólares, de los cuales el 86 % se destinó a proyectos de crecimiento y generación de valor futuro. La distribución geográfica fue: 62 % en Colombia, 17 % en Brasil, 15 % en Estados Unidos y 6 % en otras regiones.

«En síntesis, en la inversión vamos muy bien y vemos tendencias positivas al margen de la volatilidad de los precios (…) En la incorporación de energías renovables vamos desbordados, la meta era en 2030 tener 900 megavatios y en el 2025 tendremos más de 1.300», concluyó el presidente de la compañía. EFE

