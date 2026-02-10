El beneficio neto de Kering se hunde en 2025, lastrado por Gucci

El gigante francés del lujo Kering, propietario de Gucci, anunció este martes una caída del 13% en las ventas en 2025 y un beneficio neto dividido entre más de diez.

En 2025, el beneficio neto de Kering se elevó a 72 millones de euros y sus ventas a 14.670 millones de euros.

«Los resultados del grupo en 2025 no reflejan su verdadero potencial», afirma el director general de Kering, Luca de Meo, citado en un comunicado.

Según él, el 16 de abril se presentará una hoja de ruta para relanzar el crecimiento, «con estrategias de marcas precisamente definidas, una organización más eficiente y una disciplina financiera rigurosa».

«Es un año a dos velocidades», comentó en rueda de prensa.

«En el mercado hemos visto señales de recuperación» a partir del tercer trimestre y «eso nos hace entrar en 2026 con una cierta forma de optimismo», declaró el director general.

Kering ha ajustado sus resultados de 2025 y 2024 excluyendo su división de belleza que ha vendido por 4.000 millones de dólares a L’Oréal aunque se prevé que el proceso de venta concluya en el primer semestre de 2026.

Las ventas de Gucci cayeron 22% a 6.000 millones de euros en el año, pero el grupo destaca una «mejora» de la marca en los últimos últimos trimestres, en particular gracias a las ventas de bolsos.

Gucci, la marca insignia del grupo, aseguró por sí sola el 41% de las ventas anuales y más del 60% de la rentabilidad operativa, pero no logra recuperarse después de años de declive.

El grupo tiene la intención de cerrar alrededor de 150 tiendas este año, de las cuales un tercio serán Gucci.

«Eso no significa que no vayamos a reabrir» establecimientos, precisó De Meo. «Mi objetivo es evitar tiendas deficitarias», precisó.

La reestructuración de las tiendas afectará sobre todo a Asia y a Estados Unidos.

Para disminuir su dependencia de Gucci, el grupo se apoyará en otra de sus marcas, Yves Saint Laurent, que intentará desarrollar en el mercado asiático.

