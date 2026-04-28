El beneficio trimestral de Airbus cae un 26 % hasta 586 millones de euros

3 minutos

París, 28 abr (EFE).- El beneficio de Airbus cayó un 26 % en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, hasta 586 millones de euros, sobre todo por el descenso de las entregas de aviones comerciales por los problemas del fabricante de motores Pratt & Whitney, que le suministró menos de los esperados.

En un comunicado publicado este martes, el grupo europeo indicó que, más fuerte todavía, fue el bajón de su resultado bruto operativo (ebit), del 53 %, hasta los 473 millones de euros, esencialmente por el más que mediocre comportamiento de la división de aviones comerciales por ese problema de su proveedor de reactores, que no pudo ser compensado por la mejora en el negocio de defensa y espacio.

El ebit de los aviones comerciales se quedó reducido a un millón de euros, frente a los 451 millones en el primer trimestre de 2025; en la actividad de helicópteros disminuyó un 17 % a 65 millones; y en la de defensa y espacio subió a 134 millones, frente a los 31 millones negativos en el primer trimestre del pasado año.

La facturación bajó un 7 % hasta los 12.651 millones de euros y eso se debió una vez más a los aviones comerciales, con un recorte de los ingresos del 11 % a 8.436 millones de euros

La razón es que, entre enero y marzo, Airbus entregó únicamente 114 aeronaves comerciales, frente a los 136 del mismo periodo un año antes.

En los helicópteros, el volumen de negocios se mantuvo prácticamente estable con 1.604 millones de euros (la empresa puso en manos de sus clientes 56 unidades, comparadas con las 51 en el primer trimestre de 2025) y en la defensa y el espacio la facturación progresó un 7 % a 2.832 millones.

Más allá de los problemas de entregas de motores, Airbus consiguió vender entre enero y marzo 408 aviones comerciales (398 si se descuentan las cancelaciones), lo que supuso un avance significativo desde los 280 que firmó en el primer trimestre de 2025 (204 una vez descontadas las cancelaciones).

De esa forma, a fecha de 31 de marzo tenía una cartera de pedidos 9.037 aviones por entregar.

Airbus reconoció que las dificultades de Pratt & Whitney siguen siendo la clave para su capacidad para incrementar la cadencia de producción de su familia estrella de aviones A320 este año y el próximo.

Sus planes, en cualquier caso, incluyen elevar ese ritmo a entre 70 y 75 aparatos al mes a finales de 2027 y estabilizarlo en unos 75 posteriormente.

Por otro lado, sigue confiando en subir a 13 mensuales la producción del A220 en 2028; a cinco mensuales para su modelo de doble pasillo A330 en 2029; y a 12 al mes para el programa del A350 (también de doble pasillo) en 2028.

El gigante europeo de la aeronáutica y la defensa mantiene los objetivos financieros que se había fijado en febrero para el conjunto de este año, que pasan por la entrega de alrededor de 870 aviones comerciales (fueron 793 en 2025) y un ebit ajustado de unos 7.500 millones de euros. EFE

ac/atc/rcf

Los preferidos del público Los más discutidos