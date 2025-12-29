El BH reafirma su apuesta por Iberoamérica con la chilena Catalina Vidaurre

1 minuto

Logroño, 29 dic (EFE).- El BH Coloma Team contará la próxima temporada con la corredora chilena Catalina Vidaurre, la mejor ciclista de montaña iberoamericana, con lo que la escuadra riojana reafirma su apuesta por ese continente, tras el fichaje del brasileño Ulan Galinski.

El equipo español se encuentra en plena remodelación de su plantilla y ahora ha anunciado la llegada de Vidaurre, de 24 años, una de las corredoras con más proyección del ciclismo de montaña en Iberoamérica, que sigue los pasos de su hermano, Martín Vidaurre, que acaba el año cuarto en la clasificación mundial.

La campeona chilena llega al BH con el objetivo de confirmar su progresión internacional, tras una temporada en la que ha obtenido varias clasificaciones entre los 20 primeros puestos de la Copa del Mundo y se ha situado en el puesto 22 de la clasificación mundial femenina.

«Quiero seguir llevando la bandera de Chile por todo el mundo y el BH Coloma Team es un lugar donde siento que puedo seguir creciendo, aprendiendo y compitiendo al máximo nivel», ha declarado la corredora a los medios de comunicación de su nuevo equipo.

El responsable del equipo, Carlos Coloma, por su parte, ha destacado «la mentalidad competitiva» de la corredora «de la que creemos que tiene un gran margen de crecimiento y evolución en este ciclo olímpico» con le objetivo de llegar a los Juegos de Los Ángeles en 2028.EFE

ep/apa