El BID inicia reuniones anuales proyectando una cooperación más ágil con la sociedad civil

Luque (Paraguay), 11 mar (EFE).- El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició este miércoles en Paraguay sus reuniones anuales de 2026 poniendo el acento en su trabajo conjunto con organizaciones civiles y en la importancia de profundizarlo y afinarlo aún más para lograr un mejor entendimiento de las problemáticas de las comunidades que son el foco de sus proyectos de impulso económico.

«Queremos dejar tiempo para escucharles: qué podemos hacer mejor, qué estamos haciendo bien y qué temas les preocupan», aseguró, apelando a las organizaciones de la sociedad civil presentes en estas reuniones anuales, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, en su discurso de apertura del evento.

Goldfajn recordó que desde 2025 el Grupo está trazando un nuevo Plan de Relacionamiento con la Sociedad Civil que la entidad y distintos actores del llamado tercer sector están desarrollando conjuntamente.

El presidente del BID se congratuló por la participación en las reuniones anuales de 60 organizaciones ciudadanas, incluidas varias que representan a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales.

«Ustedes forman parte de nuestros proyectos, de nuestras estrategias y de la manera en que operamos como institución. Nos ayudan a comprender mejor las realidades de América Latina y el Caribe y nos impulsan a ser más eficaces y responsables», aseguró.

Estudio independiente

Goldfajn explicó que para crear el nuevo Plan de Relacionamiento se ha recurrido a un estudio en profundidad realizado por un actor independiente, en este caso la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University, que subraya las áreas que requieren mayor trabajo, principalmente comunicación y acceso a la información.

Según el presidente del Grupo BID, el estudio refuerza la idea de que la «sociedad civil no debe ser vista únicamente como un actor que recibe información, sino como un aliado en el diseño e implementación de proyectos e iniciativas» y que el diagnóstico compartido es que el nuevo plan crea «una oportunidad para construir una relación más estructurada, continua y efectiva, con expectativas más claras y un mejor seguimiento».

En estas reuniones anuales acaba de arrancar la fase de «diálogo y co-creación» del nuevo Plan de Relacionamiento, con el objetivo de mantener conversaciones hasta mitad de 2026 para producir un primer borrador de la nueva estrategia.

En la segunda mitad del año está previsto convocar otro Foro de Sociedad Civil para revisar y perfeccionar conjuntamente dicho borrador con la idea de que el nuevo plan esté listo para finales de año, insistió Goldfajn.

El economista brasileño-israelí no quiso dejar fuera de su presentación ejemplos claros de cómo el diálogo directo con las comunidades es fundamental para hacer mucho más eficientes los impactos de los programas de la entidad, y habló de la rehabilitación de una carretera en una zona con grandes desafíos de acceso en la región indígena Ngäbe-Buglé, en Panamá.

Goldfajn explicó que en este proyecto se aplicó «etnoingeniería, un enfoque que incorpora el conocimiento tradicional indígena en el diseño técnico» y que, a través del diálogo con representantes de la sociedad local, se introdujeron «consideraciones culturales en el diseño» en línea con las necesidades de los habitantes de la zona.

«El resultado fue un proyecto sostenible, con fuerte apropiación comunitaria y beneficios de desarrollo más amplios, incluyendo un mejor acceso a servicios y mayor movilidad», concluyó el presidente del Grupo.

En paneles posteriores, James Scriven, gerente general de BID Invest, la rama del Grupo dedicada a sector privado, insistió en la importancia de los contactos con sociedad civil en la fase temprana de cualquier proyecto y recordó que, pese a que el Grupo BID tiene oficinas en sus 26 países miembros prestatarios en América Latina y el Caribe, «las organizaciones civiles siempre entienden mejor lo que sucede sobre el terreno».

Por su parte, la directora de la asociación mexicana Cohesión Comunitaria e Innovación Social, Suhayla Bazbaz, destacó la importancia de respetar la autonomía y libre determinación de cada comunidad particular y de «diversificar el concepto de desarrollo» para cada una de ellas, puesto que algunas pueden requerir financiación directa y otras no y cada requiere además de actores muy concretos para ejecutar proyectos.

A su vez, Mariana Franco, secretaria ejecutiva de Redes Chaco, agrupación de organizaciones civiles basada en Paraguay pero centrada en todo el Gran Chaco, subrayó la máxima de que «las soluciones siempre tienen que estar basadas en el territorio y de que el territorio también es capaz de innovar». EFE

