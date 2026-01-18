El brasileño Juninho rescata para los Pumas un empate 1-1 con el León

México, 18 ene (EFE).- El brasileño Juninho convirtió este domingo un gol para darle a los Pumas UNAM un empate 1-1 en su estadio ante el León, en la continuación de la tercera jornada del Clausura del fútbol mexicano.

El colombiano Diber Cambindo le dio ventaja a León, alcanzado en el segundo tiempo por un cabezazo de Juninho.

El León salió a proponer el partido en la casa de los universitarios y ya en el minuto 6 estuvo cerca de tomar ventaja con un remate de zurda de Cambindo, detenido por el guardameta Keylor Navas, la primera de varias salidas oportunas del costarricense, antigua figura del Real Madrid.

León fue por más y en el 9 tomó ventaja. En un tiro de esquina, Cambindo se hizo de un balón y de cabeza lo envió a la red, el 0-1.

Pumas ajustó; se hizo de la pelota y comenzó a pisar el área rival; en el 38 estuvo cerca de empatar, cuando el panameño Adalberto Carrasquilla remató por fuera, a pase del ecuatoriano Pedro Vite.

En la segunda mitad, otra vez los visitantes empezaron mejor y en el 65 los Pumas necesitaron de Keylor Navas para salvarse. El portero le cerró el ángulo a Juan Pablo Domínguez y secó un ataque prometedor para León.

De nueva cuenta, los Pumas fueron de menos a más y emparejaron las acciones.

El entrenador Efraín Juárez envió en el 67 a la cancha a Alan Medina, quien ocho minutos más tarde le puso un balón al brasileño Juninho, anotador de testa, en el 75.

Los locales presionaron en el cierre; León defendió bien y preservó la igualada.

El resultado subió a los Pumas al sexto lugar con un triunfo, dos empates y cinco puntos, cuatro menos que el líder Guadalajara, que lleva paso perfecto en tres partidos. León es noveno de la clasificación, con cuatro unidades.

La jornada tres empezó el viernes cuando el Monterrey del español Sergio Canales goleó por 1-5 al Mazatlán, con goles de Jesús Corona, el argentino Jorge Rodríguez, el francés Anthony Martial, Germán Berterame e Iker Fimbres. Por los Gallos, descontó el ecuatoriano Jordan Sierra.

Este sábado, Guadalajara se impuso por 2-1 a Querétaro con goles de Armando González y Roberto Alvarado y sumó su tercer triunfo seguido; con nueve unidades va primero de la tabla, dos puntos encima del campeón Toluca, que empató sin goles con los Tigres UANL.

En otros resultados sabatinos, Cruz Azul derrotó por 1-0 a Puebla con anotación del argentino José Paradela y Atlas, 0-1 al Necaxa, en tanto Tijuana y San Luis empataron 1-1.

La jornada tres concluirá este domingo con los encuentros Santos Laguna-Juárez FC y Pachuca-América.EFE

