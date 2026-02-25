El brasileño Mano Menezes regresa a Lima para comenzar trabajos con la selección de Perú

Lima, 24 feb (EFE).- El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, regresó este martes a Lima para comenzar sus trabajos al frente de la Bicolor con miras a los partidos amistosos que disputará en marzo contra Senegal en Francia y frente a Honduras en España.

Medios locales mostraron a Menezes saliendo del aeropuerto internacional de Lima y señalaron que, entre sus primeras acciones, estarán reunirse con representantes de los clubes de la primera división y seguir los partidos del torneo local, para lo cual contará con el apoyo del director de fútbol de la FPF, Jean Ferrari.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó el lunes que el amistoso contra Senegal se jugará el 28 de marzo en el estadio de Saint-Dennis, en París, y el choque con Honduras será el 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid.

El pasado 29 de enero, al ser presentado como nuevo seleccionador de Perú para el ciclo de clasificación al Mundial de 2030, Menezes afirmó que tiene el compromiso de que la Bicolor «vuelva a ser protagonista» en el fútbol sudamericano.

El también exseleccionador de Brasil aseguró que asumía «una responsabilidad bastante grande», dados los malos resultados obtenidos por Perú en los últimos años, tras no haber clasificado a los mundiales de 2022 y 2026, pero que «esa responsabilidad de reconstrucción» le «encanta mucho». EFE

