El brasileño Native Extreme rompe las predicciones y se lleva el Gran Premio Ramírez

Montevideo, 6 ene (EFE).- El caballo brasileño Native Extreme rompió las predicciones y ganó este martes la edición 128 del Gran Premio José Pedro Ramírez, la prueba más importante del turf uruguayo.

Con la monta de Joao Moreira, el zaino de cuatro años corrió los 2.400 metros en un tiempo de 2 minutos, 29 segundos y 11 centésimas, imponiéndose por muy poco al local Pluto, que lo hizo en 2 minutos, 29 segundos y 16 centésimas.

Tras ocupar la segunda posición en gran parte de la carrera, Native Extreme se lanzó al ataque en los últimos metros, tomó la posta y se quedó con el título.

El tercer lugar fue para el también brasileño Obstacle, quién partía como favorito y finalmente cruzó la meta en 2 minutos, 29 segundos y 83 centésimas.

Con esta victoria, Native Extreme rompió la hegemonía argentina, ya que los últimos cuatro ganadores fueron los caballos de ese país Prelude Rye en 2022, Roundofapplause en 2023, Ever Daddy en 2024 y El Kodigo en 2025.

Luego de finalizada la carrera, los ganadores fueron premiados en una ceremonia en la que estuvo el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien acudió al Hipódromo Nacional de Maroñas a presenciar el evento, donde afirmó que el Gran Premio Ramírez «es una señal del Uruguay maravillosa».

Otras autoridades como la vicepresidenta del país, Carolina Cosse; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; o la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, también se hicieron presentes y formaron parte de una jornada de turf que comenzó cerca del mediodía y a la que acudieron alrededor de 15.000 personas.

Además del Gran Premio Ramírez, en la tarde de Montevideo también se corrieron otros dos grandes premios en el marco de una jornada de 20 carreras.

La argentina Martana se llevó el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Presidente Jorge Batlle y Herr Kitten -de Brasil- se quedó con el Gran Premio Pedro Piñeyrúa.

Por su parte, el zaino Maravilloso, propiedad del excapitán de la selección uruguaya Diego Godín y Gonzalo ‘Chory’ Castro, junto a otros socios, se quedó con el Premio de Jockey Club de São Paulo, también con la monta de Joao Moreira.

Además de las carreras, la clásica jornada que se lleva a cabo cada 6 de enero contó con diferentes espectáculos y actividades para quienes asistieron al principal hipódromo del país sudamericano, ubicado en la capital del país. EFE

