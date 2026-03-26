El brasileño Paulo Autuori deja de ser entrenador del Sporting Cristal

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Lima, 25 mar (EFE).- El brasileño Paulo Autuori dejó este miércoles de ser entrenador del Sporting Cristal peruano, tras clasificar al equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, informó el equipo celeste en sus redes sociales.

«El club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución», señaló el Sporting Cristal.

El club recordó que Autuori dirigió a su equipo desde abril de 2025 y le agradeció «por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana».

Cristal ocupa actualmente la sexta posición en el Torneo Apertura del fútbol peruano, con 11 puntos, nueve menos que el líder Alianza Lima.

Los resultados irregulares llevaron al entrenador a manifestar en las últimas semanas su molestia por el desempeño de sus jugadores, aunque el equipo logró la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores tras vencer por penaltis en la fase previa al Carabobo de Venezuela.

El equipo celeste, que el año pasado ocupó la cuarta posición en el fútbol peruano, disputará el Grupo F de la Libertadores de este año frente al Palmeiras brasileño, el Cerro Porteño paraguayo y el Junior colombiano. EFE

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