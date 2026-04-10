El brent baja un 0,75%, a 95,20 dólares, y acumula su mayor caída semanal en nueve meses

1 minuto

Londres, 10 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio bajó este viernes un 0,75 %, hasta situarse en 95,20 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, y acumula su mayor caída semanal en nueve meses, de casi un 14 %.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,72 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 95,92 dólares.

El brent cerró este viernes a la baja, con pérdidas del 13,77 % -o 15,20 dólares- en comparación con los precios de hace una semana, cuando todavía superaba los 110 dólares por barril, tras el anuncio de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y las expectativas de conversaciones entre Israel y el Líbano.

Se trata del mayor descenso semanal desde junio de 2025, cuando se detuvieron los anteriores ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán durante la denominada «Guerra de los Doce Días».

Por el momento, los inversores parecen estar actuando con cautela a la espera del inicio de las negociaciones de paz en Oriente Medio, las persistentes dudas sobre la durabilidad de la tregua entre Washington y Teherán y las restricciones todavía vigentes para el tráfico de buques petroleros en el estrecho de Ormuz. EFE

rb/jla/mgr