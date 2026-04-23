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El brent se dispara por encima de los 105 dólares

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Londres, 23 abr (EFE).- El barril de petróleo brent subió este miércoles un 3,10 %, hasta los 105,07 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, uno de los precios más altos alcanzados en los últimos meses y que refleja la falta de confianza en una pronta solución para el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,16 dólares por barril para su entrega en junio en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada anterior, cuando finalizó en 101,91 dólares. EFE

fjo/psh

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