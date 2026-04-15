El brent se estabiliza bajo los 95 dólares a la espera de nuevas negociaciones EEUU-Irán

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Londres, 15 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio se mantuvo estable este miércoles, y por debajo de los 95 dólares, al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado espera la previsible reanudación de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy en 94,93 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó una ligera subida del 0,15 % -o 0,14 dólares- con respecto al día anterior, cuando marcó 94,79 dólares.

El brent se mantuvo sin apenas cambios, y todavía por debajo de los 95 dólares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese este miércoles en una entrevista con la cadena Fox News que la guerra con Irán estaba «cerca de terminar» y que Teherán buscaba llegar a un acuerdo rápidamente.

Estas declaraciones llegan después de que Trump sugiriese ayer que las negociaciones presenciales con Irán, que iniciaron el fin de semana en Islamabad (Pakistán), podrían ser retomadas en dos días.

También presionó ligeramente al alza los precios la situación de estancamiento en el estrecho de Ormuz, donde con el tráfico prácticamente paralizado durante más de un mes, Trump anunció este lunes un bloqueo contra los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes, lo que provocó que el brent llegase a superar de nuevo los 100 dólares.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada aseguró hoy en su boletín que, pese a los informes contradictorios que vienen de Oriente Medio, los mercados parecen creerle más a Trump, aunque todavía actúan con cautela.

«Si bien el dólar y los precios del petróleo repuntaron ligeramente, los mercados aún se inclinan con fuerza hacia un resultado positivo (de las negociaciones). Dicho esto, todavía parece un poco prematuro anticipar una resolución sin contratiempos», apuntó Razaqzada. EFE

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