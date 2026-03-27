El cómico Bill Maher recibirá el prestigioso premio de humor Mark Twain

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Redacción Internacional, 27 mar (EFE).- El cómico Bill Maher recibirá el prestigioso premio de humor Mark Twain, el máximo reconocimiento que un cómico puede recibir en Estados Unidos, en una gala que se celebrará el próximo 28 de junio en el Trump Kennedy Center en Washington.

Maher será el vigésimo séptimo galardonado de este premio, que distingue a cómicos con un impacto destacado en la sociedad estadounidense.

El anuncio del premio ocurre días después de que el medio The Atlantic adelantara la noticia y el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, la negara categóricamente, aludiendo en su perfil de X que se trataba de «noticia falsa» («FAKE NEWS» en el mensaje original).

La institución destaca la trayectoria del cómico y presentador, conocido por su estilo satírico y provocador, así como por su programa «Real Time with Bill Maher» (HBO), que se emite desde 2003.

«Durante casi tres décadas, el Premio Mark Twain ha homenajeado a algunas de las mentes más brillantes de la comedia», señaló en un comunicado la vicepresidenta de Relaciones Públicas del centro, Roma Daravi.

«Y desde mucho antes, Bill ha influido en el discurso estadounidense, encadenando un chiste políticamente incorrecto tras otro», añade.

El propio Maher reaccionó con ironía al anuncio. «Me acaban de explicar en qué consiste el premio y, al parecer, es como un Emmy, solo que lo gano», dijo. El programa del cómico ha estado nominado en 22 ocasiones a los Emmy, en distintas categorías, pero nunca ha ganado.

«Es realmente un honor recibir algo lleva el nombre de un hombre al que han expulsado de tantas bibliotecas escolares como a Mark Twain», señaló en referencia a los numerosos intentos de censura que han sufrido las obras del escritor.

El premio, creado en 1998 y bautizado en honor al escritor Mark Twain, ha reconocido a cómicos como Steve Martin (2005), Billy Crystal (2007), Tina Fey (2010), Will Ferrell (2011), Ellen DeGeneres (2012), Jay Leno (2014), Eddie Murphy (2015), Bill Murray (2016), Dave Chappelle (2019), Jon Stewart (2022) o Adam Sandler (2023), entre otros.

La ceremonia se celebrará poco antes del anunciado cierre del centro por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La gala será grabada y posteriormente emitida en la plataforma Netflix, siguiendo el formato de otras ediciones.EFE

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