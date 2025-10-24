El C.Europa admite una queja contra España por discriminar en la vivienda a discapacitados

París, 24 oct (EFE).- El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite una demanda del Foro Europeo de la Discapacidad por la discriminación que considera que sufren las personas a las que representan en el acceso a la vivienda.

En una decisión publicada este viernes, el CEDS indicó que en la sesión que se había celebrado la semana pasada consideró por unanimidad admisible esa demanda.

En su queja, esta organización considera que España presenta una serie de carencias legislativas, administrativas y financieras eficaces y coordinadas para garantizar ese acceso, en particular en los edificios residenciales sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, e incumple varios artículos de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Según su lectura, España perpetúa un marco jurídico que genera discriminación indirecta contra las personas con discapacidad, las personas en situación de pobreza o exclusión y aquellas que están en riesgo de sufrirlas.

Los expertos del CEDS deberían abordar esta demanda en los próximos meses para emitir un dictamen. EFE

