El CAC-40 cierra en tablas (-0,04 %) en una sesión en la que se disparó firma de Defensa

1 minuto

París, 7 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles en equilibrio (-0,04 %), hasta los 8.233,92 puntos, en una sesión en la que se disparó la firma de equipos de Defensa Thales (+8,31 %), fruto de la creciente inestabilidad geopolítica.

De los 40 títulos de la plaza parisina, 28 cerraron en rojo y 12, en verde.

Los inversores reaccionaron con cautela en medio de la incertidumbre en torno a Groenlandia, territorio antártico perteneciente a Dinamarca y deseado por Estados Unidos, y Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, fue arrestado por fuerzas de EE.UU. y trasladado a Nueva York para juzgarlo por «conspiración de narcoterrorismo», entre otros cargos.

Además de Thales, considerada una de las empresas más punteras en el mundo sobre la inteligencia y electrónica que hay detrás de las armas modernas, también aumentó la siderúrgica ArcelorMittal, que mejoró el 4,49 %.

En rojo, cerraron tres grandes valores del CAC-40: los grupos de lujo Kering (-3,57 %) y L’Óreal (-3,44 %) y la petrolera TotalEnergies (-2,78 %). EFE

atc/fpa