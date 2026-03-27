El Calita y Bruno Aloi comparten cartel en Texcoco con la vista puesta en San Isidro

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Ciudad de México, 27 mar (EFE).- La tercera corrida de la Feria del Caballo en Texcoco, en el central Estado de México, presenta en su cartel de este sábado a los mexicanos Ernesto Javier Tapia ‘El Calita’ y Bruno Aloi, quienes en mayo intervendrán en la madrileña Feria de San Isidro, y que en esta ocasión alternarán con su compatriota Arturo Gilio, con reses de Vistahermosa.

El diestro número uno del escalafón en México, ‘El Calita’, no falta en un coso en el que ha obtenido distintos triunfos. La pasada feria logró cortar dos orejas tras el indulto de un toro de Julián Hamdan.

‘El Calita’ llega a la Feria del Caballo tras lograr abrir la puerta grande el pasado mes de enero en Jalapa, Veracruz, en el este del país.

El próximo 13 de mayo, ‘El Calita’ toreará la corrida correspondiente del ciclo isidril, en la que alternará con Antonio Ferrera y Jesús Enrique Colombo, con toros de Partido de Resina.

Bruno Aloi confirmará la alternativa el 28 de mayo en la Corrida de la Prensa, en la que formará parte de un cartel de los denominados «de lujo» con el peruano Andrés Roca Rey y Diego Urdiales, con reses de Juan Pedro Domecq.

La feria de Texcoco para que los aficionados de la capital mexicana puedan presenciar una corrida de toros debido a la proximidad entre las dos ciudades, tras la prohibición de corridas taurinas en la Ciudad de México.

Las corridas en la Feria de Texcoco son organizadas por la empresa Don Bull Productions, de la cual es socio el empresario y líder sindical, Pedro Haces. La compañía gestiona además la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid.

Haces es uno de los protagonistas de la polémica ley de corridas sin sangre que rige en Ciudad de México ya que fue uno de los primeros promotores taurinos en proponerlas como opción para modernizar la tauromaquia.

En Texcoco no se aplica la ausencia de castigos y mañana se podrá ver un encierro íntegro. EFE

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