El cambio climático multiplica por 40 la posibilidad de que España sufra olas de incendios

Ginebra, 4 sep (EFE).- El cambio climático inducido por el hombre ha multiplicado por 40 las posibilidades de que haya en España y Portugal condiciones de calor, sequedad y viento como las que provocaron la reciente ola de devastadores incendios, afirma un análisis de científicos de varios países.

Antes del cambio climático, una ola similar con 10 días en esas condiciones sería increíblemente rara y podría darse cada 500 años, pero como resultado del calentamiento que ha causado el consumo de combustibles fósiles se puede esperar cada 15 años, indica el estudio del grupo de colaboración científica World Weather Attribution.

Atendiendo sólo a una variante, la temperatura, la ola de calor que se produjo durante los incendios sólo ocurriría una vez cada 2.500 años sin cambio climático, pero con la actual subida de 1,3 grados en la temperatura media respecto a las cifras preindustriales puede esperarse cada 13 años (200 veces más probabilidades). EFE

