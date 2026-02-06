El Campeonato Uruguayo abre el telón condicionado por calendario internacional

3 minutos

Montevideo, 6 feb (EFE).- El Campeonato Uruguayo 2026 levanta el telón este viernes con el inicio del Torneo Apertura, un certamen que promete renovar la sempiterna disputa entre Peñarol y Nacional, y que este año estará inevitablemente condicionado por el calendario internacional y el parón obligado por la Copa del Mundo de la FIFA a mediados de temporada.

Tras el receso estival y la disputa de la Supercopa —conquistada por Peñarol el pasado domingo—, la pelota volverá a rodar oficialmente en las canchas de Uruguay con una primera fecha que se extenderá durante todo el fin de semana.

Los dieciséis equipos de la Primera División inician la carrera no solo por disputar las finales que determinarán al campeón uruguayo, sino también por la Tabla Anual, que definirá cupos para las competiciones internacionales de 2027 y la angustiante lucha por la permanencia.

El vigente campeón, Nacional, comenzará el próximo domingo de visita ante Boston River en una apuesta por sostener su identidad de juego con un plantel que combinó renovaciones clave con refuerzos en todas las líneas.

La llegada del delantero Maxi Silvera a las filas «tricolores» sacudió el mercado de pases. Silvera aseguró luego de jugar las dos temporadas anteriores en Peñarol que esta fue «la mejor decisión» para su carrera y que está convencido que Nacional es el club en el que quiere estar.

Además de Silvera, destaca la incorporación del atacante argentino Tomás Verón Lupi, del Grasshopper suizo, y la renovación del defensor colombiano Julián Millán, una de las figuras del equipo de Jadson Viera.

Por otro lado, a falta de detalles contractuales y la revisión médica, Nacional espera el retorno de Camilo Cándido, que pasó desde 2021 a 2023 en el Gran Parque Central y cerró su etapa con 96 partidos jugados, siete goles y diecinueve asistencias.

Mientras tanto, Peñarol debutará este sábado recibiendo a Montevideo City Torque en el estadio Campeón del Siglo, un duelo que servirá de termómetro para las nuevas incorporaciones en una temporada en la que esperan compatibilizar mejor el torneo local con la exigencia de la Copa Libertadores.

Los aurinegros contabilizan nueve incorporaciones, destacando la firma de dos porteros. Sebastián Britos, que llega de Universitario, de Perú, y Washington Aguerre, que procede del Deportivo Independiente Medellín de Colombia.

A estos se le suma, entre otros, el extremo colombiano Luis Miguel Angulo, de 21 años, que fue anunciado el pasado jueves y que lega procedente del argentino Talleres de Córdoba en calidad de cedido.

Sin embargo, los de Diego Aguirre afronta el arranque del campeonato con dos ausencias confirmadas en su plantilla. La más notoria es la del también recién llegado Abel Hernández, quien sufrió un esguince de rodilla apenas cinco minutos después de su reestreno en el amistoso ante River Plate y viajó a España para someterse a un tratamiento especializado.

A esta baja se suma la de Maximiliano Olivera, quien también quedó descartado tras sufrir una lesión de similares características.

La fecha inaugural también pone el foco en los aspirantes a romper la hegemonía, como Liverpool y Defensor Sporting, que se visitarán al recién ascendido Albion y Montevideo Wanderers respectivamente. Además, el regreso a la Primera División de clubes como Central Español y Deportivo Maldonado. EFE

hov/rmp/og