El canal colombiano Caracol Televisión crea comisión para investigar casos de acoso sexual

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Bogotá, 26 mar (EFE).- El canal colombiano Caracol Televisión, centro de un escándalo por denuncias de presunto acoso sexual contra dos de sus periodistas, anunció este jueves la creación de una comisión independiente para investigar los hechos y evaluar ajustes institucionales frente a estos casos.

«Hemos decidido avanzar en una investigación independiente que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, ponga el foco en los ajustes que se requieren para afrontar el futuro», dijo en un video el presidente del canal, Gonzalo Córdoba Mallarino.

La comisión estará liderada por Catalina Botero Marino, exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y tendrá como objetivo garantizar que las personas puedan ser escuchadas «con respeto y confidencialidad».

Según explicó Córdoba, la instancia se enfocará en identificar los ajustes necesarios para fortalecer los mecanismos internos y «asegurar entornos laborales seguros», así como en revisar los protocolos existentes frente a situaciones de acoso.

«Aquí debe existir una certeza clara: nadie está por encima de la dignidad de otra persona; ningún talento, ningún cargo y ninguna trayectoria justifican comportamientos que vulneran ese principio», agregó Córdoba, quien indicó que el canal reforzará los mecanismos de denuncia y adoptará medidas para garantizar procedimientos claros y confiables.

La decisión se produce en medio de una ola de denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación en Colombia, que ha generado reacciones institucionales y del gremio periodístico, un movimiento conocido como el #MeTooColombiano.

Caracol Televisión anunció el martes la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo y el despido del periodista deportivo Ricardo Orrego, tras las denuncias conocidas la semana pasada.

Asimismo, la Fiscalía General abrió una iniciativa investigativa y habilitó un canal para recibir denuncias, mientras que el Ministerio de Trabajo inició inspecciones en medios para verificar condiciones laborales y prevenir violencias basadas en género.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el acoso sexual en el país tiene un carácter estructural y que seis de cada diez mujeres periodistas han sido víctimas.

En paralelo, la ola de denuncias ha impulsado iniciativas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que buscan visibilizar casos de acoso y crear redes de apoyo, y que han motivado a más mujeres a divulgar sus testimonios en distintos ámbitos. EFE

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