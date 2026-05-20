El canciller de Bolivia denuncia ante la OEA «amenazas» a la democracia por las protestas

2 minutos

Washington, 20 may (EFE).- El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, alertó este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre hechos que «amenazan» al orden democrático en el país en medio de las protestas en contra del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

«En las últimas semanas se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional», afirmó el ministro en su intervención por videollamada, desde La Paz, ante el Consejo Permanente de la OEA.

Aramayo denunció ataques a instituciones, amenazas a funcionarios y cortes de rutas estratégicas que afectan el suministro de alimentos, combustible e insumos médicos.

El jefe de la diplomacia boliviana compareció ante el organismo para solicitar atención y acompañamiento internacional ante lo que describió como una situación que «compromete los derechos fundamentales».

Bolivia vive desde hace 15 días una ola de protestas impulsadas por sindicatos, organizaciones sociales y sectores afines al expresidente Evo Morales contra varias medidas económicas adoptadas por el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre y enfrenta demandas de renuncia.

Las movilizaciones incluyen bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, con especial impacto en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, donde se concentran las principales protestas.

El canciller sostuvo que, si bien el Gobierno reconoce el derecho a la protesta pacífica, «ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación» ni la vulneración de derechos.

Asimismo, indicó que la magnitud de la crisis ha llevado al Estado a solicitar apoyo humanitario a países aliados para garantizar el abastecimiento de bienes esenciales a la población.

El ministro defendió que el Gobierno de Paz ha actuado con «prudencia, contención y apego al Estado de derecho», y aseguró que se mantienen abiertos los canales de diálogo para buscar una salida a la crisis. EFE

lt/er/ajs