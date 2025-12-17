El canciller de Maduro dice que China y Venezuela evalúan «riesgos» en Latinoamérica

1 minuto

Caracas, 17 dic (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, informó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de China, Wang Yi, en la que evaluaron las «amenazas y agresiones» contra Venezuela y los «riesgos que se ciernen sobre América Latina y el Caribe», en un contexto de tensión por el despliegue aeronaval de EE.UU. en aguas caribeñas.

A través de Telegram, Gil dijo que, en este contexto, China manifestó su «solidaridad y apoyo firme a Venezuela en la defensa de su soberanía, su independencia y su estabilidad, así como su respaldo a la unión regional y al respeto del derecho internacional».EFE

rbc/bam/cpy