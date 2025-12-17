The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El canciller de Maduro dice que China y Venezuela evalúan «riesgos» en Latinoamérica

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 17 dic (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, informó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de China, Wang Yi, en la que evaluaron las «amenazas y agresiones» contra Venezuela y los «riesgos que se ciernen sobre América Latina y el Caribe», en un contexto de tensión por el despliegue aeronaval de EE.UU. en aguas caribeñas.

A través de Telegram, Gil dijo que, en este contexto, China manifestó su «solidaridad y apoyo firme a Venezuela en la defensa de su soberanía, su independencia y su estabilidad, así como su respaldo a la unión regional y al respeto del derecho internacional».EFE

rbc/bam/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR