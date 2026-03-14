El canciller de Perú espera que el país elija a «alguien totalmente distinto a Castillo»

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Lima, 13 mar (EFE).- El canciller de Perú, Hugo de Zela, afirmó este viernes que cree que los peruanos votarán bien en las elecciones generales de abril, lo que significa, según aclaró, elegir a alguien «totalmente distinto» al expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

«Soy optimista, quiero asumir que los peruanos esta vez vamos a votar bien», dijo el canciller, a lo que el periodista le preguntó qué quería decir con esta afirmación, y De Zela respondió «elegir a alguien totalmente distinto a Pedro Castillo», quien ganó las elecciones de 2021 con el partido marxista Perú Libre.

El canciller dio una entrevista en Canal N sobre distintos puntos de la política exterior y ofreció dicha declaración cuando habló del nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien, según sus palabras, quiere impulsar la relación con Perú.

En este sentido, aseguró que con el exmandatario chileno Gabriel Boric no hubo la intensidad en la relación como normalmente tiene Perú con su país vecino «por cuestiones ideológicas».

«Evidentemente, en la etapa con el expresidente Boric no hubo la intensidad de relaciones que normalmente tenemos con Chile por diferencias ideológicas, y ese es uno de los problemas más serios que tenemos en la región, hoy en día se privilegian mucho las decisiones ideológicas antes que el potenciamiento de las cosas que nos unen», sostuvo De Zela.

Agregó que este motivo de favorecer la ideología por parte de los países de Latinoamérica ha provocado la paralización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Relación con México

Por otro lado, reiteró que el Gobierno peruano sigue analizando si otorgar o no el salvoconducto a la ex primera ministra izquierdista Betssy Chávez, quien permanece desde octubre de 2025 en la Embajada de México, después de que este país le otorgara asilo político, un hecho que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos.

Chávez, que fue asilada por el Gobierno mexicano, está condenada en Perú junto a Castillo a once años y cinco meses de cárcel por el fallido intento golpe de Estado protagonizado por el exmandatario, que derivó en su detención y encarcelamiento.

De Zela indicó este viernes que «es una pena» que ambos países no puedan tener relaciones diplomáticas y aseguró que si hay una seguridad de que México no vuelve a interferir en asuntos internos peruanos, estas se podrían restablecer.

Dio el ejemplo de una eventual declaración conjunta de ambos países en la que se comprometan a no intervenir en asuntos del otro y afirmó que si esto ocurre «no habría ningún motivo para no reanudar relaciones con México».

«Espero que antes de terminar mi ejercicio haber resuelto este tema», declaró el canciller, que si no renuncia o es apartado del Ministerio, abandonará su cargo el 28 de julio de 2026, fecha en la que asuma el poder el nuevo presidente del país.EFE

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