El canciller iraní se reúne con Putin tras colapso de las negociaciones en Pakistán

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunió este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras responsabilizar a Estados Unidos del estancamiento del diálogo.

Casi tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

«La importancia de esta conversación» entre ambos responsables «es difícil de sobrestimar, en vista de la evolución de la situación en torno a Irán y Oriente Medio», dijo el portavoz del Kremlin, Dmtri Peskov, citado por agencias estatales rusas.

Según medios estatales rusos, Putin le dijo a Araqchi que Moscú hará «todo» lo que esté en su mano para alcanzar la paz en Oriente Medio.

Los intentos de impulsar las conversaciones sobre el alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz han fracasado hasta ahora, frente a la firmeza manifestada tanto por Washignton como por Teherán. A principios de abril, Pakistán -que interviene como mediador- acogió una primera ronda de encuentros.

«El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos», dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes.

La delegación estadounidense presentó «exigencias excesivas», apuntó.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá este lunes una reunión de crisis sobre Irán, indicaron medios estadounidenses. En ella se abordará «el actual estancamiento de las negociaciones con Irán y las opciones posibles para las próximas etapas de la guerra», afirmó en X un periodista de la plataforma Axios.

Según ese medio estadounidense, Irán envió a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y también para, en una etapa posterior, negociar cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní. La agencia oficial iraní IRNA compartió ese artículo en Telegram.

– «Mensajes escritos» –

A falta de reunirse con enviados de Estados Unidos, el canciller iraní ha multiplicado los contactos.

El viernes llegó a Islamabad y se reunió con el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, y con el primer ministro, Shehbaz Sharif. Luego viajó a Omán, donde conversó con el sultán Haitham bin Tariq.

Según Araqchi, las conversaciones en Omán se centraron en asegurar el paso seguro por Ormuz «para el beneficio de todos los queridos vecinos y el mundo».

«Nuestros vecinos son nuestra prioridad», afirmó en la red social X.

El ministro también habló por teléfono con su par turco, Hakan Fidan, antes de volver a Pakistán, de donde partió hacia Rusia.

Según la agencia iraní Fars, Teherán envió «mensajes escritos» a los estadounidenses a través de Pakistán para definir sus líneas rojas, incluyendo el tema nuclear y el estrecho de Ormuz.

Por esa vía marítima, crucial para el transporte de fertilizantes, transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial antes de la guerra. Ahora, está sometido a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.

Este lunes por la noche, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión sobre seguridad marítima.

– «Espiral de inestabilidad» –

Por su parte, Israel y el movimiento proiraní Hezbolá se culparon mutuamente de violar la frágil tregua en Líbano.

El ejército israelí afirmó que este lunes bombardeó posiciones de Hezbolá en la región de Becá, en el este de Líbano.

La víspera, al menos 14 personas murieron en bombardeos israelíes en el sur del país, el balance diario más alto desde que hace diez días entró en vigor un precario alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

El jefe del movimiento chiita, Naim Qasem, reafirmó su rechazó a las negociaciones directas entre Beirut e Israel y consideró que podrían conducir a Líbano a una «espiral de inestabilidad».

En respuesta, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que la «traición» era de quienes «llevan a su país a la guerra para alcanzar intereses extranjeros» y aseguró que no aceptará ningún acuerdo «humillante» con Israel.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando disparó cohetes contra Israel en venganza por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre.

El ejército israelí indicó que uno de sus soldados murió en combates en Líbano.

Líbano, en tanto, reportó la muerte de más de 2.500 personas en los ataques israelíes desde el 2 de marzo. Al menos 36 personas han muerto desde que entró en vigor la tregua, el 17 de abril.

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