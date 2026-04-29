El candidato de Lula al Supremo defiende limitar el poder de los jueces para ser aprobado

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São Paulo, 29 abr (EFE).- Jorge Messias, candidato del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para la Corte Suprema, defendió este miércoles en el Senado la necesidad de que el poder de los jueces tenga límites, en un intento por ampliar los votos a favor de su aprobación.

Messias, quien enfrenta una votación incierta, hizo gestos a la oposición de la derecha bolsonarista, muy crítica con la actuación reciente del tribunal.

Durante un discurso en la comisión encargada de evaluar la candidatura, dijo que las reglas «definen» las prerrogativas del juez «tanto por lo que puede como por lo que no puede hacer» y expresó su «extrema preocupación» con el llamado activismo judicial.

El actual abogado general del Estado defendió el «ejercicio autocontenido» de esas prerrogativas y «un comportamiento no expansionista», con el fin de preservar la «armonía» entre los poderes, frente a las crecientes críticas sobre la excesiva intervención del Supremo en labores legislativas.

Además, destacó que los magistrados deben ser un «modelo de integridad», justo cuando el máximo tribunal se halla inmerso en una crisis de credibilidad por la asociación de varios de sus integrantes con el caso del Banco Máster, el mayor escándalo de corrupción de la actualidad brasileña.

El dueño del Máster, Daniel Vorcaro, investigado por un fraude multimillonario, contrató al despacho de abogados de la mujer de un magistrado y uno de sus fondos invirtió en un hotel perteneciente a otro juez.

«La percepción pública de que los magistrados se resisten a la autocrítica tiende a presionar (a la institución)», afirmó Messias.

Sobre el aborto, prohibido por ley excepto en un par de casos, el candidato recordó que la Constitución recoge la inviolabilidad del derecho a la vida y que principios como ese «orientan» la interpretación de las normas por parte de los jueces.

Además, Messias destacó su fe evangélica, una de sus principales bazas en un Senado con fuerte presencia de pastores, y dijo que sus «valores espirituales» lo acompañarán en la tarea en caso de ser confirmado.

El Supremo discute desde hace años la legalización del aborto y, actualmente, hay dos votos de magistrados a favor de la medida.

Una vez evaluado por la comisión, Messias deberá recibir una mayoría de votos favorables en el pleno del Senado.

El actual abogado general del Estado es el tercer candidato propuesto por Lula desde que empezó su tercer mandato en 2023, y el que más resistencias ha encontrado.

Mientras el presidente busca colocar a otra persona de su confianza en el Supremo a cinco meses de las elecciones, la ultraderecha intenta que Messias sea rechazado y así propinar un duro golpe al Gobierno.EFE

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