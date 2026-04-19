El candidato Roberto Sánchez: «En Perú, el pueblo profundo reivindica a Pedro Castillo»

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Fernando Gimeno

Lima, 19 abr (EFE).- El candidato izquierdista a la presidencia de Perú Roberto Sánchez, que participa en las elecciones en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), aseguró que el exgobernante, condenado por el intento de golpe de Estado de 2022, es «un símbolo de resistencia» cuya libertad reclaman los más pobres y olvidados de Perú.

Sánchez, en una entrevista con EFE, dijo que espera conseguir la libertad de Castillo recuperando el gobierno y que le devolverá su icónico sombrero, que le prestó para estas elecciones.

Castillo, según el candidato presidencial, ha recibido en la prisión con mucha alegría y serenidad los resultados que sitúan a Sánchez virtualmente en la segunda vuelta frente a la derechista Keiko Fujimori, lugar que se disputa con el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

«Este resultado es la reafirmación de que hay un pueblo que reivindica esa justicia fracturada contra el presidente Castillo, que se ha convertido en ese símbolo de resistencia, y que hoy sigue secuestrado y preso», dice Sánchez, que ha prometido que su primera acción como presidente será indultarlo.

El exministro de Castillo aprecia el apoyo recibido de los más pobres de Perú y de las zonas rurales, donde ha sido el candidato más votado gracias al capital político que conserva el exmandatario, pues un importante sector de los peruanos consideran que las élites políticas y económicas no le dejaron gobernar, desde un Congreso dominado por fuerzas de derecha que ejerció una oposición feroz.

Sánchez defiende que la reparación para Castillo debe llegar desde la política al tener «un sistema de justicia tomado» por las fuerzas que destituyeron a Castillo. «Hoy gobiernan en Perú los que no ganaron (en 2021)», apostilló.

«La libertad del presidente vendrá por esa gracia del pueblo profundo que ha expresado una voluntad importante y que en una segunda vuelta será aplastante y mayoritaria», agregó.

Equilibrio de poderes «roto»

El 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un mensaje a la nación para ordenar el cierre del Parlamento, la intervención de la Judicatura y gobernar mediante decretos, ante la seria posibilidad de que ese mismo día fuese destituido por el Congreso.

Sin embargo, su mensaje no surtió efecto y a los pocos minutos «fue detenido sin orden judicial y encañonado» -recuerda Sánchez- y posteriormente destituido por el Congreso sin tener los votos suficientes para hacerlo en el mismo día. En diciembre pasado fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por conspiración, en lugar de rebelión, delito por el que se le acusaba inicialmente.

Sánchez lo atribuye a que el Cogreso rompió el equilibrio de poderes eliminando la posibilidad de que el presidente pudiese disolver constitucionalmente el Parlamento.

La promesa detrás del sombrero

Durante la entrevista, Sánchez no se desprendió del sombrero de Castillo, un artículo tradicional de los campesinos de la provincia andina de Chota, situada en la región de Cajamarca (norte), de donde procede el exmandatario, que ganó las elecciones en 2021 llevándolo en su cabeza.

«Yo lo he aceptado como un gesto de aprecio y lealtad. El presidente me dijo ‘Tú me vas a representar en estas elecciones: usa este sombrero. En Palacio de Gobierno, llegando con nuestro pueblo, y recuperando el gobierno de la voluntad popular, me lo devolverás’. Y se lo devolveré. Este sombrero es símbolo de los peruanos diversos del campo», sostiene el candidato.

Si bien Sánchez es de la población agrícola de Huaral, situada al norte de Lima, explica que es hijo de migrantes de la sierra andina. «Yo lo uso respetuosamente. Es verdad que el sombrero tiene un lado A, y un lado B. Yo lo he cargado con todo, porque Pedro es mi amigo, mi hermano y compañero, y nuestra amistad y lealtad trasciende lo político, es una hermandad», concluye. EFE

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