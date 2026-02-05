El cantante británico Zayn Malik anuncia tres conciertos en México durante gira ‘Konnakol’

2 minutos

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- El exmiembro de One Direction, Zayn Malik, anunció este jueves que ofrecerá en junio tres conciertos en México como parte de su nueva gira ‘Konnakol’, luego de haber iniciado la promoción de su quinto álbum de estudio.

Esta es la primera gira en solitario del intérprete de ‘I Don’t Wanna Live Forever’ a lo largo de 31 diferentes destinos en los que Latinoamérica está presente por la visita del artista en Chile, Argentina, Perú, Brasil y México.

En este último, el cantante arrancará presentaciones en el Estadio Borregos, de la ciudad norteña de Monterrey (14 de junio), continuará en la Arena VFG, de Guadalajara (17 de junio), y concluirá el recorrido en el Estado GNP, de la Ciudad de México (20 de junio), para seguir en Estados Unidos, donde ofrecerá gran parte de sus conciertos.

La promotora de entretenimiento en vivo, Ocesa, señaló en sus redes sociales que la venta de los boletos iniciará el 13 de febrero.

The Konnakol Tour inaugurará sus presentaciones en Manchester, Reino Unido, y concluirá con dos fechas en Florida, una en Orlando y la última en Miami.

Este anuncio por parte del cantante de 33 años se da luego de que informara en su perfil de Instagram del lanzamiento de su álbum el próximo 17 de abril y de que será este próximo viernes cuando se podrá escuchar el primer tema ‘Die for Me’.

Zayn lanzó su primer álbum en solitario, ‘Mind of Mine’, en 2016, que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, seguido de ‘Icarus Falls’ (2018) y ‘Nobody Is Listening’ (2021). En 2024, se embarcó en su gira debut en solitario con 21 conciertos en el Reino Unido y Norteamérica.

Con esta noticia, los exintegrantes de One Direction Zayn Malik y Harry Styles aterrizarán en México por separado en fechas muy cercanas, ya que Styles estará liderando conciertos en territorio mexicano a partir del 31 de julio con su gira ‘Together, Together’. EFE

abz/jmg/sbb