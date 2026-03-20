El cantante colombiano Feid explora la dualidad de su carrera en el EP ‘FEID VS FERXXO’

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Bogotá, 19 mar (EFE).- El cantante colombiano Feid presentó este jueves su nuevo EP, ‘FEID VS FERXXO’, en el que explora la dualidad de su carrera y explora sus raíces musicales, informó su disquera en un comunicado.

La producción cuenta con siete canciones, que exploran «la esencia del Ferxxo que conectó con el público desde el inicio y la evolución de Feid como una de las voces más influyentes de la música latina actual», detalló Universal Music en un comunicado.

Cada pieza, agregó la información, muestra una faceta distinta del artista, que mantiene su «sensibilidad melódica» pero explora «nuevas texturas y ritmos».

«El tema que abre el EP (‘Que vuelta vox’) introduce una vibra playera con influencias de reggae, creando una atmósfera relajada y nostálgica que recuerda los sonidos que marcaron los primeros momentos del Ferxxo», señaló la disquera, que agregó que el proyecto «también incluye momentos más íntimos, como una balada en la que el artista reflexiona sobre un amor profundo que marcó una etapa importante de su vida».

La única colaboración del EP es ‘Medellín Takai’, con el rapero japonés Yuki Chiba, «ampliando el alcance global del proyecto y demostrando la capacidad de Feid para fusionar influencias de distintas culturas dentro de su característico universo musical».

El lanzamiento de esta producción precede además la presentación del artista este viernes en el Teatro Carlos Vieco de su natal Medellín. EFE

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