El cantante mexicano Humbe anuncia gira por EEUU: «Cantar en Nueva York es de película»

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 8 dic (EFE).- El cantante y compositor mexicano Humbe anunció este lunes su primera gran gira internacional, en la que visitará 23 ciudades estadounidenses como Nueva York o Los Ángeles, después de sacar esta semana su tercer disco como artista, ‘Dueño del cielo’, álbum en el que explora atardeceres y se reinventa como artista.

Humberto Rodríguez Terrazas (Monterrey, 2000), más conocido como Humbe, conversa con EFE sobre su nuevo álbum, ´Dueño del cielo´ (2025), que el próximo año llevará a 28 ciudades mexicanas y, por primera vez, a los Estados Unidos: «Todavía no puedo creer que cantaré en Nueva York, me parece de película».

Este nuevo disco reúne un total de 22 canciones y es el cierre de la trilogía conceptual que empezó con ‘Esencia’ (2023) y ‘Armagedón’ (2024): «Veo a ‘Esencia’ como un planeta hermoso con pajaritos, mientras que ‘Armagedón’ es un asteroide que va a destruirlo. ‘Dueño del cielo’ es ese planeta que busca resurgir de las cenizas», reflexionó.

«Si tú te pones a pensar y visualizarte en un mundo ficticio estando en un planeta destrozado, si te volteas a ver el cielo, es lo único bonito que hay realmente, es como una forma de encontrarle significado y sentimiento a todo, y de saber que la esperanza es lo último que muere», explicó el artista de 25 años.

Para Humbe, el nombre del nuevo álbum, ‘Dueño del cielo’, significa que «incluso cuando no tienes nada, puedes ver el cielo y encontrar paz y refugio en algún lado».

El álbum cuenta con canciones como ‘Fantasmas’, que Humbe lanzó hace dos años, y que acumula más de 500 millones de escuchas, además de los sencillos ‘Morfina’ y ‘Vetiver y Amaretto’, que salieron unas semanas antes del lanzamiento del álbum completo.

Sin embargo, el artista mexicano quiere resaltar otras dos canciones: «Mi favorita es ‘Harry Stamper’, siempre que la escucho me pega justo donde me gusta».

«También siento que ‘Vegas’ puede ser una de las más famosas porque sale mucho de mi caja y es muy feliz, además de ser mi primera en chachachá», comentó en referencia al género cubano.

Un viaje a Islandia para entender el disco

«Todo nació hace tres años en un restaurante con mi hermano y mi cuñada, hablando sobre lo jóvenes que todavía somos. Bueno, ellos no tanto, yo más» -sugirió entre risas-. «Esa misma noche terminamos reservando un viaje a Islandia, a un pueblo a cuatro horas de Reikiavik».

«En sitios tan remotos y hermosos te sientes más inspirado, sin distracciones, y de ahí salió magia», añadió.

Humbe fue el primero que salió sorprendido del resultado del viaje: «Nosotros pensábamos que ‘Dueño del cielo’ iba a ser muy etéreo y triste, pero al final regresamos de Islandia con las canciones más movidas del disco».

Una gira con mucho recorrido

La semana pasada, Humbe protagonizó una fiesta de escucha de su nuevo álbum en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde acudieron más de 21.000 fans, y el artista mexicano también presentó su nueva creación en el National Sawdust de Nueva York, con 300 personas acompañándolo.

Humbe empezará su mayor gira hasta el momento el 7 de febrero de 2026 en Monterrey, su ciudad natal. Tras varios espectáculos en México, en marzo debutará en Estados Unidos con su visita a Nueva York y otras grandes metrópolis como Chicago, Houston o Phoenix, para terminar su paso por EE.UU. en Los Ángeles el 9 de abril.

A finales de abril regresará a México para completar su gira en mayo, agosto, septiembre y octubre de 2026, con un total de 51 ciudades distintas de Estados Unidos y México en siete meses de gira. EFE

