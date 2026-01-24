El Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota defiende el derecho a ir armado

Nueva York, 24 ene (EFE).- El Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota defendió este sábado el derecho de los estadounidenses a «poseer y portar armas, incluso al asistir a protestas», tras la muerte de un ciudadano de Mineápolis que portaba un arma a manos de un agente federal de inmigración en el transcurso de las redadas a gran escala ordenadas por la Administración de Donald Trump.

«Todo ciudadano pacífico de Minnesota tiene derecho a poseer y portar armas, incluso al asistir a protestas, actuar como observador o ejercer sus derechos de la Primera Enmienda», señala el comunicado del grupo.

En este sentido, el Caucus de Propietarios de Armas de Minesota recalca hoy que estos derechos «no desaparecen cuando una persona está legalmente armada, y deben ser respetados y protegidos en todo momento».

Según las autoridades locales, el hombre estaba legalmente armado, se recuperó un arma de fuego en el lugar de los hechos y se cree que era un propietario de armas legal y poseedor de un permiso de portación.

«Todavía no contamos con un relato independiente de lo que inició el encuentro ni de lo que provocó el uso de fuerza letal. A pesar de la especulación generalizada sobre las intenciones, no se ha presentado ninguna prueba que indique la intención de dañar a los agentes. Solicitamos una investigación completa y transparente por parte de las autoridades estatales y federales», anota el comunicado.

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, aseguró este sábado que no confía en el Gobierno federal de EE.UU. para liderar la investigación sobre la muerte de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente federal de inmigración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido.

«Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar», anotó Trump en un mensaje de su red social, Truth Social.

El fallecido era un hombre blanco de 37 años que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

Imágenes publicadas en internet muestran a varios agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a quemarropa.

También en Mineápolis, el pasado 7 de enero, agentes del ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo. EFE

