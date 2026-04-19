El Centro cultural de España en Paraguay celebra 50 años como puente entre ambos países

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Asunción, 18 abr (EFE).- El Centro Cultural de España Juan de Salazar celebró este sábado, con un acto que mezcló distintas expresiones artísticas, 50 años de su inauguración en Paraguay, como un puente entre ambos países y convertido en el más antiguo de una red que cuenta con 16 casas en el mundo.

El ‘Juande’, como es conocido localmente, se inauguró un 19 de abril de 1976 y fue «el germen» del surgimiento de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dijo a EFE el embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo.

Para el diplomático, se trata de una celebración «doble». «Celebramos el nacimiento en 1976 de este Centro Cultural Juan de Salazar y lo que fue la red de centros», agregó, en alusión a los 16 espacios distribuidos en 15 países de América Latina y el Caribe, así como en Guinea Ecuatorial.

«Estos 50 años nos demuestran que Paraguay, su ciudadanía, ha hecho suyo el centro cultural, pero aquí debemos combinar con equilibrio, promoción de la cultura española y cooperación para el desarrollo», agregó Parrondo, para quien se debe entender la cultura «como un puente que nos une».

El centro reabrirá sus puertas este domingo tras un proceso de mejora de sus instalaciones, que incluyó el cambio de su fachada, ahora inspirada en los grabados de la artista española Josefina Plá, quien se mudó en 1927 a Paraguay y se convirtió en un referente de la cultura local y de Hispanoamérica en el siglo XX.

También fueron renovados espacios como el auditorio, las salas de exposiciones, un jardín vertical, al tiempo que se abrirá un laboratorio al servicio a la comunidad cultural, «concebido -según la página web de este lugar- como un centro de experimentación, creación e innovación».

Para la directora del ‘Juande’, Laura Mesa, la adecuación «no ha sido solamente una transformación física», sino «un cambio en la forma de pensar del centro cultural» que, aseguró, «abre una nueva etapa».

Mesa destacó igualmente la «apuesta de España por la cultura» en el ámbito exterior, y resaltó que los 50 años de vida del centro demuestran que abordar problemáticas actuales como el medioambiente, los derechos humanos o la igualdad de género «son mucho más fáciles» desde este ámbito.EFE

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