El centrocampista Oscar, del São Paulo, fue hospitalizado por una alteración cardíaca

2 minutos

São Paulo, 11 nov (EFE).- El centrocampista brasileño Oscar, jugador del São Paulo y que ya pasó por clubes como Chelsea y Shanghai Port, fue hospitalizado este martes tras presentar alteraciones cardíacas durante unos exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento del club paulista.

El creativo de 34 años, que disputó el Mundial de 2014 con la selección brasileña, se encontraba en la fase final de recuperación de una lesión muscular y ahora tendrá que permanecer en observación en el Hospital Israelita Albert Einstein, aunque su estado es clínicamente estable.

Según el comunicado oficial del São Paulo, el centrocampista sufrió «una intercorrencia con alteraciones cardiológicas» durante una prueba de esfuerzo realizada como parte de la preparación para la pretemporada de 2026.

Oscar sufrió un desmayó cuando hacía ejercicios en una bicicleta estática y fue atendido inmediatamente por miembros del equipo médico del hospital que se encontraban en las instalaciones del club.

El campeón del Mundial sub-20 en 2011 y dos veces campeón de la liga inglesa con el Chelsea venía monitoreando irregularidades cardíacas desde agosto, cuando fue sometido a estudios tras sufrir una fractura en tres vértebras, lesión que lo apartó de las canchas durante tres meses.

Aunque en esa ocasión los resultados no indicaron impedimentos para seguir jugando, el propio futbolista admitió entonces que se retiraría si existiese el mínimo riesgo para su salud.

Según fuentes del entorno del futbolista citadas por la prensa brasileña, el centrocampista evalúa ahora la posibilidad de rescindir su contrato con el São Paulo, que se extiende hasta diciembre de 2027, y poner fin a su carrera.

Oscar regresó al São Paulo el año pasado tras doce temporadas en el exterior, pero una serie de lesiones, en la cadera, el muslo y la pantorrilla, han limitado su continuidad.

Desde su regreso al club paulista tan solo ha disputado 21 partidos y ha marcado dos goles.

El centrocampista fue una de las promesas más destacadas de la selección brasileña en la década pasada y disputó 48 partidos con la Canarinha, en los que anotó 12 tantos. EFE

