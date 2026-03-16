El CEO de Nvidia defiende el uso masivo de IA y revela que sus ingenieros la usan al 100 %

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Nueva York, 16 mar (EFE).- El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, defendió este lunes el uso masivo de la inteligencia artificial (IA) generativa y aseguró que la usa a diario, al igual que los ingenieros de su empresa.

Durante la conferencia de desarrolladores GTC que se celebra esta semana en California (EE.UU.), el máximo directivo del gigante de los semiconductores instó a la adopción global de estas tecnologías.

«Todo el mundo debería usar ChatGPT. Yo lo utilizo cada mañana; lo he usado mucho esta misma mañana», confesó Huang ante una audiencia multitudinaria.

Huang explicó que la industria ha transitado de una computación basada en «tablas de datos» a una «generativa», lo que ha modificado profundamente la arquitectura de los ordenadores y la naturaleza misma del software.

Según el directivo, que hoy se subió al escenario con su ‘uniforme’ habitual (ropa negro y chaqueta de cuero), la llegada de modelos con capacidad de razonamiento -como el reciente ‘o1’ de OpenAI- ha permitido que la IA deje de ser solo una herramienta de consulta para convertirse en un sistema capaz de «planificar, descomponer problemas complejos y basarse en la verdad».

«La IA con capacidad de razonamiento ha hecho que la tecnología sea fiable y esté anclada en la realidad. Ese fue un momento clave», señaló Huang, quien subrayó que este avance permite a las máquinas realizar tareas de investigación que antes eran exclusivas del intelecto humano.

Huang admitió que sus ingenieros de ‘software’ no dependen de una sola herramienta, sino que utilizan diversos modelos de empresas de IA.

«El 100 % de los ingenieros de Nvidia utilizan una combinación de Claude Code, Codex y Cursor. No hay ni un solo ingeniero de ‘software’ hoy en día en la empresa que no esté asistido por uno o varios de estos modelos de IA», afirmó.

Según Huang, herramientas como Claude (desarrollada por Anthropic) han «revolucionado» la ingeniería de ‘software’ al permitir que los profesionales ya no pregunten «qué, dónde o cuándo», sino que den órdenes directas para «crear, hacer y construir».

«Hemos pasado de una IA que percibía a una que generaba; de una que generaba a una que razonaba, y de una que razonaba a una IA que, finalmente, puede trabajar», concluyó el directivo. EFE

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