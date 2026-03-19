El CEO de Ryanair señala un aumento de reservas en el sur de Europa por la guerra en Irán

2 minutos

Bruselas, 19 mar (EFE).- El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, afirmó este jueves que debido a la guerra en Oriente Medio se está observando un incremento de las reservas de billetes en España y otros países europeos en detrimento de destinos más lejanos.

O’Leary, que concedió una entrevista a EFE en el marco de la reunión anual en Bruselas de las grandes aerolíneas europeas, se refirió así a la guerra en torno Irán, expandida al golfo Pérsico y sus implicaciones para la aviación.

«En las reservas para las próximas cuatro o cinco semanas, sobre todo para las vacaciones escolares de Semana Santa, hemos visto un aumento. Creo que la gente que antes iba a ir al Golfo y a volar más lejos usando compañías del Golfo ahora está cambiando de planes. Está reservando más viajes familiares dentro de Europa, en España, Portugal, Grecia e Italia», dijo.

Sin datos consolidados, cree que las reservas de billetes para Semana Santa en Europa son «un 2 % o un 3 % por encima de lo que habríamos esperado» por las complicaciones en Oriente Medio.

Dijo, además, que no cree que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel «vaya a durar mucho, quizá cuatro o cinco semanas», lo que no debería alterar las tarifas de cara al verano, que «probablemente subirán un dos o tres por ciento», como Ryanair tenía previsto antes del conflicto.

«Si los precios del petróleo siguen muy altos como ahora, entonces las tarifas tendrán que subir más. Air France y Lufthansa ya están aplicando recargos por combustible; Ryanair no, porque compramos por adelantado combustible hasta marzo de 2027 a 67 dólares el barril. Así que estamos cubiertos y seguiremos trasladando esas tarifas bajas a los consumidores», explicó. EFE

jaf/ahg/mra

(vídeo)