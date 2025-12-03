El Chato de Bogotá se corona como el Mejor Restaurante de América Latina 2025

Antigua (Guatemala), 2 dic (EFE).- El restaurante bogotano El Chato se alzó este martes con el máximo galardón de la región, siendo nombrado el Mejor Restaurante de América Latina 2025, en la ceremonia de los premios Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en la histórica ciudad de Antigua Guatemala.

Dirigido por el chef Álvaro Clavijo, El Chato no solo se coronó como el número uno de la lista, sino que también revalidó su título como el Mejor Restaurante de Colombia 2025.

«La verdad, no me lo esperaba (…) comenzamos este proyecto hace 8, 9 años de una manera muy conservadora y empezamos a evolucionar y a crecer donde estamos hoy en día, y solo quiero agradecerle a ellas, a mi equipo (…) Guau poner a Colombia a este nivel, nunca había ni pensado, ni imaginado», afirmó Clavijo tras recibir el premio.

El reconocimiento, según los organizadores, subraya la creciente influencia de la alta cocina colombiana, que, bajo la visión de Clavijo, ha sabido conjugar una aplicación de técnicas globales con una profunda devoción por el producto local, honrando el trabajo de los productores y resaltando los «ritmos de la tierra».

«Esto es un premio para Colombia, esto es un premio para países que no están tan reconocidos por su gastronomía», concluyó el chef, con la voz en ocasiones entrecortada, frente a su equipo emocionado.

Antes, el certamen había ido anunciando, en una cuenta atrás, los 50 premiados.

En el podio, el segundo puesto lo ocupó Kjolle (Lima, Perú), bajo la dirección de la chef Pía León, quien previamente saltó a la fama como jefa de cocina del galardonado Central.

Según los organizadores, Kjolle se centra en exhibir la vibrante biodiversidad y gastronomía peruana, dando rienda suelta al instinto creativo de León. Este emprendimiento no solo se consolidó como un éxito al ser nombrado Mejor Restaurante del Perú 2025, sino que también se hizo merecedor del Premio al Arte de la Hospitalidad 2025.

La tercera posición fue para Don Julio (Buenos Aires, Argentina), galardonado con el máximo premio en el pasado, un negocio familiar y homenaje a los sabores y terruños argentinos, enfocado en la agricultura regenerativa.

Luego, en la cuarta posición se ubicó Mérito (Lima, Perú), en la quinta se encuentra Celele (Cartagena, Colombia), en el sexto lugar fue para Boragó (Santiago, Chile), en el séptimo puesto, Quintonil (Ciudad de México), la octava posición la ocupa Tuju (São Paulo, Brasil), en el noveno lugar se encuentra Cosme (Lima, Perú), y cerrando este grupo de los diez primeros se situó Nuema (Quito, Ecuador). EFE

