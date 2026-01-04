El chavismo convoca una marcha para exigir a EE.UU. la libertad de Maduro y de su esposa

Caracas, 4 ene (EFE).- El chavismo convocó a sus simpatizantes a una «gran marcha» este domingo por la libertad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes fueron capturados la madrugada del sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas, como parte de una operación que incluyó ataques en la capital y tres estados cercanos.

Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los chavistas se movilizarán en el centro de la ciudad, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos.

Se espera la participación de figuras oficialistas, como la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez.

El PSUV denuncia que Maduro y su esposa, llamada «la primera combatiente», fueron «secuestrados por el imperio norteamericano», como suelen referirse a EE.UU.

Maduro fue detenido en una operación relámpago de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’ junto con su esposa, para luego ser trasladado a Nueva York, donde pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

El líder chavista, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

Entretanto, el Tribunal Supremo venezolano ordenó, en la noche del sábado, a la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, asumir como presidenta encargada del país suramericano.EFE

csm/lb/ajs