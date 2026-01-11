El chavismo marcha por la libertad de Maduro una semana después de su captura en un bombardeo de EEUU

Seguidores de Nicolás Maduro marcharon el sábado para exigir la libertad del gobernante depuesto de Venezuela, capturado hace una semana durante un bombardeo de Estados Unidos, mientras familiares de presos políticos reclaman celeridad en las excarcelaciones anunciadas.

El chavismo ha convocado movilizaciones desde el 3 de enero. Esa madrugada el estruendo de bombas y el sobrevuelo de aeronaves de guerra despertó a los venezolanos. Más de 100 personas murieron, entre civiles y militares, según cifras oficiales.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

«¡Maduro y Cilia son nuestra familia!», coreaban unas 1.000 personas en el oeste de Caracas.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina. La antigua vicepresidenta prometió «rescatar» a Maduro, al tiempo que inició un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019, y prometió excarcelar presos políticos.

El presidente Donald Trump indicó este sábado que «Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos».

«Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos intervino e hizo lo que había que hacer. ¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no les irá bien», escribió en su red social.

Rodríguez también suscribió acuerdos energéticos. Trump dice controlar el país y su atractiva industria petrolera.

Desde prisión, Maduro dijo que estaba «bien», según su hijo Nicolás Maduro Guerra.

«Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores'», señaló el parlamentario, conocido como «Nicolasito», en un video difundido por un dirigente de su partido PSUV.

– «No pierdo las esperanzas» –

La movilización coincidió con el aniversario de investidura de Maduro para un tercer mandato tras unas elecciones cuestionadas por la oposición, Estados Unidos y otros países, que le exigieron -sin éxito- presentar las actas electorales.

«Voy a marchar las veces que sea necesario hasta que Nicolás y Cilia regresen», dijo a la AFP Soledad Rodríguez, de 69 años, en la concentración en el sector popular de El Valle.

Dirigentes pesados del chavismo como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello o la propia Delcy Rodríguez no participaron.

«No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente», dijo Rodríguez durante una visita a una feria agrícola en el icónico barrio de Petare, donde también hubo una pequeña concentración por Maduro.

«Lo vamos a rescatar, claro que sí», añadió en el acto transmitido por la TV estatal.

– Control petrolero –

Trump anunció que tendrá control sobre ventas de crudo venezolano y elegirá las empresas estadounidenses que reactivarán la industria con inversiones de hasta 100.000 millones de dólares.

Decretó el sábado una protección especial para evitar que sean embargados los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos. Pero mantiene la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque con crudo venezolano que intentaba «eludir a las fuerzas estadounidenses».

Además, el Departamento de Estado pidió el sábado a sus ciudadanos que abandonen Venezuela «inmediatamente» debido a que la situación de seguridad es «inestable».

Caracas señaló en un comunicado que la alerta estadounidense «se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe». «Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad», agregó el texto.

Una misión de diplomáticos estadounidenses visitó Caracas el viernes para evaluar una «reanudación gradual» de los vínculos. No está claro si sostuvieron alguna reunión con Rodríguez. Su despacho no respondió a los pedidos de la AFP por un comentario.

Los acercamientos no prevén por ahora un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las elecciones de 2024 exiliado en España, pidió el «reconocimiento explícito» de su victoria.

Su mentora, la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, será recibida por Trump la próxima semana. En un primer momento Trump la apartó de su plan para Venezuela.

– A cuentagotas –

Entrada la noche, familiares oraban con velas encendidas a las afueras de El Helicoide, una cárcel del servicio de inteligencia venezolano, en Caracas, que organizaciones de derechos humanos califican como «centro de torturas».

Hojas blancas con nombres de los detenidos fueron dispuestas muy cerca. ¡Justicia, justicia y libertad!, ¡Todos son inocentes, ninguno delincuente!, coreaban familiares.

Oenegés cuentan entre 800 y 1.200 presos políticos en Venezuela. Y 48 horas después del anuncio de liberaciones, apenas se confirman pocas.

No hay cifras oficiales. La ONG Foro Penal confirma 16 liberados mientras que otras oenegés cuentan hasta 21, entre ellos, el excandidato presidencial Enrique Márquez y la activista de derechos humanos Rocío San Miguel.

Decenas de familias pernoctan a las afueras de centros de detención como el Rodeo I, a 37 km de Caracas.

El sábado fue día de visita y muchos mantuvieron el protocolo que cumplieron por años: llevaron productos higiénicos, ingresaron, los encapucharon y luego vieron a su familiar preso a través de un vidrio.

Los detenidos celebraron la caída de Maduro. «Lo peor ya pasó», le dijo a su esposa uno de ellos frente a los guardias fuertemente armados.

