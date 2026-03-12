El chileno Smiljan Radic Clarke, premio Pritzker de arquitectura 2026

El Premio Pritzker, el máximo galardón mundial en arquitectura, fue otorgado este jueves al chileno Smiljan Radic Clarke, conocido especialmente por su uso de materiales naturales, anunció la organización con sede en Chicago.

Descrito en 2014 por The New York Times como una «estrella de rock entre los arquitectos», el chileno es más conocido en los círculos intelectuales y artísticos que entre el público en general.

Se trata del segundo chileno que obtiene el Pritzker luego de Alejandro Aravena en 2016.

«Su obra a menudo parece austera o elemental, pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas», declaró la institución en un comunicado sobre el arquitecto sudamericano de 60 años.

«Es un gran honor. Y quizás, muy pronto, un pequeño dolor de cabeza, porque probablemente significará mucha más exposición mediática de la que me gustaría», declaró Smiljan Radic Clarke a NPR.

Nacido en Santiago en una familia marcada por la migración —sus abuelos paternos provenían de Croacia y su línea materna del Reino Unido—, el arquitecto ha contado que se inició en la arquitectura relativamente tarde en su vida.

Relató también cómo escapó por poco de la expulsión del programa de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una experiencia que describió como humillante pero formativa, y que le permitió viajar y estudiar historia.

Completó sus estudios en el prestigioso Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia (IUAV) antes de fundar su estudio en Santiago en 1995, que siempre ha mantenido deliberadamente pequeño.

– «La arquitectura es arte» –

La Casa para el Poema del Ángulo Recto (en Chile), diseñada junto a la escultora Marcela Correa, se considera como su obra maestra más íntima. Consiste en una estructura de hormigón negro con formas angulares y sinuosas, inspirada en una pintura de Le Corbusier, orientada a la contemplación y la luz cenital.

El jurado elogió a Radic por «recordarnos que la arquitectura es un arte».

«Si la arquitectura da forma a los modos en que las personas viven, la obra de Radic produce experiencias espaciales que se sienten a la vez sorprendentes y completamente naturales», agregó.

El Pabellón de la Serpentine Gallery de Londres, una carcasa translúcida de fibra de vidrio suspendida sobre monumentales piedras tosca, que juega con la luz y la relación entre el refugio y la naturaleza, es probablemente su obra más conocida.

Concedido por primera vez en 1979 al modernista Philip Johnson, el Premio Pritzker ha honrado a muchas de las figuras más influyentes de la profesión, entre ellas I. M. Pei, Oscar Niemeyer, Frank Gehry, Rem Koolhaas y Zaha Hadid.

Distingue a un arquitecto vivo por su «logro significativo» en el campo.

El galardón del año pasado recayó en Liu Jiakun, de China, que vive y trabaja en su ciudad natal de Chengdu.

Sus proyectos —conocidos por su minimalismo y por el uso de diseños que se adaptan al contexto local— incluyen el Museo de los Relojes en esa ciudad.

-Contexto difícil –

El anuncio de este premio llega en un momento particularmente delicado para la Fundación Pritzker, tras la revelación de intercambios de correos electrónicos entre su director, Thomas Pritzker, y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, mucho después de la condena de Epstein en 2008 por solicitar servicios de prostitución a menores.

El multimillonario renunció a su cargo de presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Corporation, afirmando que había «demostrado una terrible falta de criterio al mantener contacto» con el financiero neoyorquino, quien falleció en prisión en 2019.

