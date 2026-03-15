El chileno Zepeda, a juicio de nuevo en Francia por el asesinato de su exnovia japonesa

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¿Nicolás Zepeda asesinó a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki? La justicia francesa juzgará de nuevo al chileno a partir del martes después que la Corte de Casación anulara su condena a 28 años de prisión en este caso sin cadáver.

El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la Corte de Casación francesa ordenó el año pasado un nuevo juicio por irregularidades.

El tribunal de Lyon, en el este de Francia, deberá determinar de nuevo si el chileno es el responsable de la desaparición en diciembre de 2016 de la joven japonesa de 21 años en Besanzón, donde estudiaba francés.

«Yo no maté a Narumi», reiteró Zepeda durante el juicio en apelación en Vesoul. Desde su extradición desde Chile a mediados de 2020, el hombre, de 35 años, se encuentra en prisión preventiva en Francia.

Para la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico a finales de 2016 dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla.

Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación.

Los «gritos de mujer» que estudiantes escucharon son la «prueba central» de que murió, defendió en 2023 el entonces fiscal, Étienne Manteaux. Un día después, se habría desecho del cuerpo en una zona boscosa cercana o en el río Doubs.

Posteriormente, habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

– Densidad de indicios –

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.

Los investigadores descartaron una fuga: la cartera de Narumi, 565 euros, dos tarjetas bancarias, su abrigo, sus zapatos, su celular y su pase de transporte estaban en su habitación, donde se apreciaban rastros de una limpieza reciente.

Zepeda compró el 1 de diciembre un bidón de 5 litros de un producto inflamable, cerillas, un pulverizador de detergente con lejía, y la geolocalización apunta a que permaneció en la habitación más de 24 horas.

Cinco días después, desde un centro comercial donde el chileno se encontraba, se compró un billete de tren Besanzón-Lyon a nombre de Narumi, un trayecto que la japonesa nunca tomó, según pasajeros a bordo.

Y, antes de regresar a Chile desde la ciudad española de Barcelona, Zepeda habría preguntado sobre «la muerte por asfixia» y cómo saber si una persona está «viva o muerta» tras un ahorcamiento.

La defensa alegó que, en ausencia de cuerpo y de pruebas materiales, debía ser absuelto por el beneficio de la duda. En Lyon, «estaremos decididos a lograr que se reconozca su inocencia», reiteró su abogado, Sylvain Cormier.

«Como padre, lo único que pido es que lleguemos a la verdad», aseguró a AFP Humberto Zepeda, quien cree en la inocencia de su hijo y espera un juicio «justo, que no tenga irregularidades».

La Corte de Casación anuló el anterior porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración, que no había comunicado previamente a la defensa, y realizó nuevos actos de investigación.

El nuevo juicio de este mediático caso a caballo entre tres continentes, que cuenta con jurado popular, terminará el 26 o el 27 de marzo, cuando se conozca la sentencia.

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