El choque de 2 trenes en España en enero se dio 15 segundos después del descarrilamiento

Madrid, 10 mar (EFE).- Las cajas negras de los dos trenes accidentados el pasado 18 de enero en la localidad española de Adamuz, que dejaron 46 muertos y centenares de heridos, revelan que entre el primer síntoma de descarrilamiento del tren Iryo y la colisión con el tren Alvia pasaron solo 15 segundos.

Según recoge una nota de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) conocida este martes, a las 19:43:29 hora local (18:43:29 GMT) se produjo una desconexión eléctrica del motor del Iryo que viajaba desde Málaga (sur de España) hacia Madrid, «la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento».

Quince segundos más tarde, «deja de almacenar datos» la caja negra del Alvia, que viajaba de Madrid a Huelva (también en el sur de España).

Ese momento «corresponde presumiblemente al momento de la colisión entre ambos trenes», según el primer análisis de las cajas negras, que reveló que el descarrilamiento provocó una frenada de emergencia en el Alvia de manera automática a través del sistema de seguridad LZB.

Según la CIAF, la desconexión estaría relacionada «con perturbaciones de la tensión o falta de contacto del pantógrafo con la catenaria», y es la primera anomalía que se detectó como síntoma del descarrilamiento.

Esta desconexión se produjo cuando el tren Iryo iba a 205 kilómetros por hora (km/h).

El descarrilamiento del Iryo provocó una frenada de emergencia en el Alvia

Una aguja de la vía se quedó sin comprobación, probablemente tras recibir el impacto de los coches descarrilados de ese primer tren.

Ante esa situación, el sistema LZB provocó una frenada de emergencia en el Alvia, que en ese momento circulaba a 216 km/h, lo que originó que, cuando presumiblemente impactó con los últimos vagones del Iryo, ya hubiera disminuido a 204 km/h.

La investigación detalla que se están analizando las imágenes del interior de los coches del Iryo para definir de forma más concreta la secuencia y confirmar los datos de las cajas negras, pues abarcan los primeros momentos del descarrilamiento, pero no incluyen toda la secuencia posterior.

Los datos obtenidos permitirán a la CIAF evaluar el impacto del suceso, así como los planes de respuesta y su posible mejora. EFE

