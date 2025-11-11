El cierre del gobierno de EEUU se acerca a su fin tras votación en el Senado

El Senado de Estados Unidos avanzó el lunes para poner fin al cierre de servicios públicos federales más largo en la historia, después de que senadores demócratas se unieran a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump. El martes es feriado en Estados Unidos.

Desde el 1 de octubre más de un millón de empleados federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar.

La presión sobre los legisladores ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos.

El presidente Donald Trump elogió el lunes el acuerdo antes de la votación en el Senado.

«Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente», dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval, en alusión a la reapertura de servicios públicos federales que dejaron de funcionar debido a la parálisis presupuestaria.

Trump se comprometió a «cumplir el acuerdo» y dijo que «es muy bueno», cuando se le preguntó si se adheriría a los términos del pacto que incluyen la reincorporación de los trabajadores federales despedidos durante el cierre o «shutdown».

«Parece que nuestra larga pesadilla nacional está llegando a su fin, y estamos agradecidos por ello», declaró de su lado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el lunes por la mañana.

– Obamacare –

En el centro de la disputa estaba la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año.

Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto.

Sin estas ayudas, que no están aseguradas con estas votaciones, millones de estadounidenses tendrían que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene.

El acuerdo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre.

El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda, como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos.

– Demócratas divididos –

La senadora Jeanne Shaheen, una de las ocho demócratas que se apartó de las órdenes del partido, dijo que el Senado «dio un gran paso adelante para proteger la asistencia sanitaria de decenas de millones de estadounidenses».

Según Shaheen, este acuerdo permitirá a los demócratas convocar una votación en el Congreso sobre las ayudas a la salud.

La decisión ha enfurecido a buena parte del Partido Demócrata.

«Patético», escribió el gobernador de California, Gavin Newsom, en X, en respuesta al acuerdo anunciado.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el acuerdo «no aborda la crisis sanitaria». «Esta lucha continuará y debe continuar», prometió.

Algunos legisladores criticaron al propio Schumer por no haber logrado mantener la cohesión en su filas.

