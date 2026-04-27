El Cirque du Soleil regresa a México con el espectáculo ‘ECHO’

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Ciudad de México, 27 abr (EFE).- El Cirque du Soleil, a través de la empresa promotora Ocesa, anunció este lunes que regresa a México con ‘ECHO’, uno de sus más recientes espectáculos en el que escenifica con un CUBO gigante «la conexión, la intención y las uniones simbióticas entre los humanos y el reino animal».

El también conocido como Circo del Sol estará en las ciudades de Querétaro (3 al 27 de septiembre), Guadalajara (9 de octubre al 1 de noviembre) y concluirá su gira en el país en la capital mexicana, en su tradicional sede de la Gran Carpa Soleil (13 de noviembre al 3 de enero de 2027).

«La intención creativa de ‘ECHO’ era intentar crear algo que nuestros fanáticos aún no han experimentado en una gran carpa”, describió el director y escritor del espectáculo, Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, en el sitio web oficial del circo canadiense originado en la década de 1980.

‘ECHO’ sigue la historia de una joven llamada Future, quien «se adentra en un mundo de fantasía que explora nuestro vínculo sagrado con los animales y la naturaleza», explica el comunicado compartido por Ocesa.

«Cuando Future y su mejor amigo, el perro, se encuentran con un misterioso Cubo, aprenden rápidamente cómo sus acciones tienen el poder de moldear este mundo, y que, si nos unimos, podemos crear el mundo en el que todos queremos vivir», detalla el documento sobre la trama.

También informó que los boletos ya están disponibles exclusivamente para miembros de Club Cirque, mientras que la preventa para clientes Banamex ocurrirá el 30 de abril y la venta general el 1 de mayo.

‘ECHO’, un espectáculo del circo más grande del mundo, contó con la dirección creativa de la coreógrafa Chantal Tremblay, conocida por su trabajo en las presentaciones de Alegría, La Nouba y Mystère, así como el diseñador de vestuario Nicolas Vaudelet, la diseñadora Es Develin y el director de producción Serge Côté. EFE

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