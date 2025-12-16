El Clan del Golfo, la mayor banda colombiana, ahora rotulada como terrorista por EE.UU.

Paula Cabaleiro

Bogotá, 16 dic (EFE).- La designación del Clan del Golfo como organización terrorista extranjera por parte del Gobierno de Estados Unidos sucede en un momento de alta tensión diplomática con Colombia y mientras el Ejecutivo de Gustavo Petro mantiene acercamientos con ese grupo armado para una negociación de paz.

Las siguientes son las claves sobre el Clan del Golfo y las implicaciones de la decisión de Washington.

¿Qué es el Clan del Golfo?

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es la mayor organización criminal del país, con cerca de 9.000 integrantes.

Esta banda sucedió en los negocios de narcotráfico y extorsión a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006.

Durante más de una década, el grupo estuvo controlado por los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga, alias Giovanni y Otoniel, este último capturado en 2021, extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión tras admitir el envío de casi 97 toneladas de cocaína a ese país.

Tras la captura de Otoniel, el mando quedó en manos de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, exparamilitar de las AUC y considerado un jefe de perfil más bajo, pero con control sobre la estructura central del grupo.

Alcance territorial

El grupo ha sido conocido también como Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o el nombre actual, Clan del Golfo, con el que fue bautizado por el Gobierno colombiano en 2014 por la región donde nació, el golfo de Urabá, situado entre los departamentos de Antioquia y Chocó (noroeste), en la frontera con Panamá.

En treinta años, la banda se ha expandido hacia la costa Caribe, la frontera con Venezuela y zonas del Pacífico, corredores estratégicos para la salida de cocaína al exterior.

Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Clan del Golfo tiene presencia en 302 de los cerca de 1.100 municipios de Colombia.

A nivel internacional, controla rutas de tráfico de drogas y migrantes en la frontera colombo-panameña y ha subcontratado redes criminales en Panamá para el almacenamiento y envío de estupefacientes.

Diálogos de paz

El Gobierno de Petro inició en septiembre pasado en Doha conversaciones con el Clan del Golfo, con el acompañamiento y apoyo internacional de Catar, España, Noruega y Suiza.

No se trata de un proceso de paz clásico, sino de un diálogo socio-jurídico orientado al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento de las economías ilegales del grupo, en el marco de la política de ‘paz total’ del Ejecutivo.

En una primera fase, las partes acordaron un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios de Antioquia y Chocó, que posteriormente fue ampliado a otros diez en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar.

El proceso ha avanzado pero todavía carece de un marco jurídico por las diferencias sobre los alcances del sometimiento y la resistencia del grupo a aceptar una subordinación plena a la justicia.

El rótulo de grupo terrorista

Desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia, Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas a varios carteles y bandas criminales de América Latina.

El Clan del Golfo se sumó este martes a esa lista, convirtiéndose en el cuarto grupo armado colombiano incluido junto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC) dos disidencias de las antiguas FARC.

La inclusión equipara legalmente al Clan del Golfo con organizaciones como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa y conlleva la congelación de activos, sanciones financieras y la posibilidad de procesar penalmente a quienes apoyen directa o indirectamente al grupo.

La decisión coincide con un deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental como parte de una campaña antidrogas por la que han sido hundidas al menos 26 lanchas supuestamente cargadas con drogas y muerto unos 90 tripulantes. EFE

